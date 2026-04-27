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27 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut: Emiten alerta amarilla por lluvias para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por precipitaciones de variada intensidad para la tarde del 28 de abril. También podrían registrarse nevadas en sectores cordilleranos.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias para la tarde de este martes 28 de abril en distintas zonas de Chubut, donde se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

 

Según el informe oficial, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.
Además, en las zonas cordilleranas existe la posibilidad de que las precipitaciones se presenten en forma de nieve, por lo que se recomienda circular con precaución y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas.

 

Las áreas alcanzadas por la alerta son la Cordillera de Cushamen, Cordillera de Languiñeo, Cordillera de Tehuelches, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Río Senguer y también la Costa de Escalante.

 

Desde el organismo nacional recomiendan evitar actividades al aire libre, no sacar la basura para impedir obstrucciones y mantenerse atentos a los canales oficiales de información meteorológica.

 

 

 

R.G.

 

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