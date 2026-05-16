Suspenden las clases presenciales en la Escuela N° 179 para el lunes 18 de mayo

La Dirección de la Escuela N° 179 "Sofía Kraiselburd" de la ciudad de Esquel emitió un comunicado oficial para informar a la comunidad que se suspenden las actividades presenciales programadas para el día lunes 18 de mayo de 2026.

La interrupción de las clases en las aulas responde estrictamente a razones de infraestructura. Según detallaron las autoridades de la institución, la medida se estableció debido a que continúan las tareas de reparación de la caldera del edificio escolar, lo que impide climatizar las instalaciones de manera adecuada.

Ante esta situación, y para dar continuidad al aprendizaje, informaron que los estudiantes mantendrán sus obligaciones escolares fuera del establecimiento, recibiendo las actividades pedagógicas de manera virtual o a través de la fotocopiadora acordada previamente.

T.B