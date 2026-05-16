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16 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Suspenden las clases presenciales en la Escuela N° 179 para el lunes 18 de mayo

La dirección del establecimiento educativo de Esquel informó que continúan las tareas en la caldera. Los estudiantes recibirán las actividades de manera virtual o en la fotocopiadora.
Por Redacción Red43

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La Dirección de la Escuela N° 179 "Sofía Kraiselburd" de la ciudad de Esquel emitió un comunicado oficial para informar a la comunidad que se suspenden las actividades presenciales programadas para el día lunes 18 de mayo de 2026.

 

La interrupción de las clases en las aulas responde estrictamente a razones de infraestructura. Según detallaron las autoridades de la institución, la medida se estableció debido a que continúan las tareas de reparación de la caldera del edificio escolar, lo que impide climatizar las instalaciones de manera adecuada.

 

Ante esta situación, y para dar continuidad al aprendizaje, informaron que los estudiantes mantendrán sus obligaciones escolares fuera del establecimiento, recibiendo las actividades pedagógicas de manera virtual o a través de la fotocopiadora acordada previamente.

 

T.B

 

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