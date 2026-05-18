Esquel: Gendarmería solicita no transitar por los senderos de la laguna Willimanco

El Escuadrón 36 Esquel “Subalférez D. Guillermo Nasif” de Gendarmería Nacional emitió un aviso oficial de último momento dirigido a la comunidad cordillerana. Informaron que durante la mañana de hoy se llevan adelante ejercicios de instrucción programados, por lo que se registrará actividad intensa en un sector de la periferia de la ciudad.

De acuerdo con lo detallado por la fuerza federal, las prácticas de adiestramiento se concretan este martes 19 de mayo, en la franja horaria comprendida entre las 08:30 y las 12:00 horas. Las maniobras se concentran de forma específica en el polígono de tiro que pertenece al Regimiento de Caballería de Exploración 3 del Ejército Argentino, ubicado en el trayecto que conduce hacia el Centro de Actividades de Montaña “La Hoya”.

Debido a las características de las tareas con armamento que despliegan los efectivos, Gendarmería Nacional enfatizó la necesidad de mantener liberados los perímetros del predio militar para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En ese sentido, las autoridades solicitaron de manera expresa no circular por el sector del polígono ni por las adyacencias de la Laguna Willimanco durante toda la mañana de hoy, un espacio que suele ser utilizado habitualmente por residentes para caminatas, entrenamientos deportivos y recreación.



