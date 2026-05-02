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03 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Eisteddfod de Trevelin: exitosa primera jornada

Con presencia de autoridades municipales, del Rotary Club y más, se premió a jóvenes que reivindican la identidad de Trevelin.
Por Redacción Red43

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El secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Gustavo De Vera, en representación del gobierno municipal, felicita a todos los participantes de la primera jornada del Eisteddfod, destacando el compromiso, la dedicación y el talento expresado en cada una de las presentaciones.

 

 

Asimismo, hizo llegar un especial reconocimiento a Inés Jones, ganadora en la categoría Poeta Joven, logro que pone en valor la participación de las nuevas generaciones en una celebración que forma parte del patrimonio cultural e identitario de Trevelin.

 

 

Durante la ceremonia de premiación, se contó con la presencia en el escenario de Lorena Kansas Jones, presidenta del Rotary Club, institución que entrega la tradicional Medalla de Bronce como Premio Rotary Club, acompañando una vez más este importante acontecimiento cultural y a la Comisión Organizadora del Eisteddfod de Trevelin.

 

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