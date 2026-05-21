Si buscás productos hechos en la Comarca, este sábado hay una feria para recorrer

El Mercado de Producción Local tendrá este sábado su primera jornada en el predio de la Feria Franca de El Bolsón, donde productores y emprendedores ofrecerán alimentos frescos, artesanías y elaboraciones comarcales de manera directa al público.

La actividad se desarrollará de 11 a 17 horas en el espacio ubicado en Onelli y Roca, con entrada libre y propuestas pensadas para quienes buscan consumir productos elaborados en la Comarca Andina.

La iniciativa reúne a escuelas técnicas, mercados rurales, cocinas populares, productores agroecológicos y feriantes en una jornada que busca fortalecer la venta directa y los circuitos de cercanía.

Espacio para productores y consumidores

El Mercado de Producción Local apunta a generar un punto de encuentro entre quienes producen y quienes consumen en la zona.

Durante la jornada habrá venta de verduras frescas, conservas, dulces, panificados, tejidos, fitocosmética y artesanías, entre otros productos elaborados en distintos puntos de la Comarca.

Uno de los ejes del encuentro es promover formas de comercialización directa, evitando intermediarios y favoreciendo el contacto entre productores y vecinos.

Además de la feria, también se anunciaron actividades abiertas como música en vivo, talleres y degustaciones de productos de estación.

Agroecología y comercio justo

La propuesta pone el foco en prácticas vinculadas a la agroecología y el comercio justo, dos conceptos cada vez más presentes en ferias y espacios de producción local de la cordillera.

Se menciona la participación de proyectos relacionados con producción rural, mercados cooperativos y sistemas participativos de garantía, una herramienta utilizada por distintos grupos de productores para validar prácticas agroecológicas de manera colectiva.

En los últimos años, este tipo de encuentros se consolidó como una alternativa para pequeños emprendimientos y familias productoras que buscan comercializar en escala local y sostener sus actividades durante todo el año.

Jornada abierta en la Feria Franca

La actividad será este sábado 23 de mayo de 11 a 17 horas en la Feria Franca de El Bolsón. Desde la organización recomendaron asistir con bolsa reutilizable para las compras y recorrer las distintas propuestas que formarán parte de la jornada.

El Mercado de Producción Local busca instalarse como un espacio donde conviven alimentos, producción artesanal y actividades culturales, en una feria que apuesta por los productos elaborados en la Comarca Andina y el intercambio directo entre productores y consumidores.

O.P.