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Por Redacción Red43

Atención jóvenes de Esquel: un certamen brinda becas de formación artística

La Subsecretaría de Cultura de Esquel y Kabir Producciones invitan a jóvenes entre 12 y 25 años con inquietudes artísticas. Los detalles. 
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Cultura de Esquel y Kabir Producciones se unen para llevar adelante "Red Escénica Esquel" este concurso barrial con el objetivo de generar un puente entre jóvenes, instituciones y espacios culturales.

 

Con la convocatoria "El arte nace en los barrios" es una convocatoria propone construir una red artística y social, fomentando la participación, fortaleciendo vínculos comunitarios, impulsando la creatividad y brindando nuevas experiencias y oportunidades de crecimiento.

 

El espacio está destinado a jóvenes de 12 a 25 años, y desde la organización resaltan que todos los participantes recibirán una beca de estudio en un espacio artístico de la ciudad.

 

Karem Boudargham, organizadora, detalló que el certamen será :"en la Escuela 112 y en la Escuela 713. Con profes de Esquel que tienen mucha trayectoria. En el caso de danza, Agus Mateos y Adriana Baigorria.
Música, Ary Wengier y Ariel Manquipan. Y en teatro, Fer Silvestri y Luchi Baba. Así que pasan por esa primera prueba y con eso ya ganan una beca para estudiar todo lo que es el segundo semestre del año, de agosto a diciembre.
Pueden elegir un espacio artístico, no tiene que ser su disciplina o la que vienen practicando, puede ser cualquier otra. En el caso de una persona que haga danza puede hacer teatro o puede elegir un espacio de música. Y esto me parece sumamente importante y que suma mucho para todos los jóvenes que tienen ganas de quizás profundizar, que también están buscando a qué dedicarse".

 

Las audiciones serán los días sábado 13 y domingo 14 de junio.

 

En tanto que la segunda instancia y final será el domingo 2 de agosto: "Se pueden presentar solos o en grupo, es una muestra, para desarrollarse en las disciplinas".

 

La gran final contará con importantes premios pensados para impulsar el desarrollo artístico de los ganadores: "En el caso de la música, la filmación de un videoclip, y también la grabación en estudio,  Futuras Promesas, se llama la productora, y el espacio Aleph, que es de Nahuel Criado. En el caso de danza, también tenemos filmación de videoclip, más un curso de maquillaje profesional y el maquillaje para la filmación. Y en el caso de teatro, tenemos la confección de todo el vestuario por Tijeras del Uruguay y también la filmación de una obra".

 

SL

 

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