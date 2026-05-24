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Por Redacción Red43

“El Lago de los Cisnes” llega hoy al Melipal

La Academia Clara Dixon invita a disfrutar este domingo de la proyección gratuita del clásico ballet en el Centro Cultural Melipal de Esquel.
Por Redacción Red43

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La comunidad de Esquel podrá disfrutar hoy de una nueva propuesta artística y cultural con la proyección de “El Lago de los Cisnes”, una de las obras más emblemáticas de la danza clásica.

 

La actividad se realizará en el Centro Cultural Melipal y será con entrada libre y gratuita. Debido a los cupos limitados, desde la organización solicitaron realizar una reserva previa comunicándose al teléfono 2945 33 53 55.

 

La iniciativa forma parte del ciclo Cine Ballet impulsado por la Academia Clara Dixon, organizado por su dirección con la colaboración de Cultura Esquel y el Centro Cultural Melipal.

 

Desde la organización destacaron que será una oportunidad especial para compartir en familia, acercarse al arte y disfrutar de una experiencia cultural diferente a través de una de las producciones más reconocidas del ballet internacional.

 

 

 

R.G

 

 

 

 

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