11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 27 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 clima Red43climaEsquel
27 de Mayo de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Tiempo en Esquel: cómo estará el clima este miércoles 27

Tras una mañana de niebla, el cielo se presentará mayormente nublado. Se prevé una jornada sin precipitaciones y un aumento progresivo de la temperatura hacia la tarde.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Para este miércoles 27 de mayo, se espera en Esquel una jornada de transición en cuanto a las condiciones climáticas. El día comenzará con un fenómeno característico de la temporada: la niebla persistirá durante la madrugada y la mañana, manteniendo la temperatura en los 9°C.

 

A medida que avance la jornada, la visibilidad mejorará y las condiciones se volverán más agradables. Para la tarde, se prevé un cielo mayormente nublado con una temperatura máxima que llegará a los 16°C, marcando el momento más cálido del día.

 

En cuanto al viento, se mantendrá constante proveniente del sector noreste (NE). Durante la mañana, se espera una brisa suave de entre 7 y 12 km/h, incrementando su intensidad hacia la tarde y noche, donde alcanzará valores de entre 13 y 22 km/h.

 

A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones para ninguna franja horaria, manteniendo la probabilidad en un 0%. Finalmente, hacia la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado con un descenso de la temperatura hasta los 13°C.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: grave accidente vial en Volta y Alvear
2
 Otro sueño que termina en 2x1: siguen cerrando locales en Esquel
3
 Esquel: nuevo accidente vial en la rotonda de Alvear y Fontana
4
 Investigan amenazas de muerte y daños a un vecino en el barrio Juan Manuel de Rosas
5
 Pueblo Carao: plazos de obra, infraestructura y estado del proyecto en Esquel
1
 Nazarena, la súper bebé que llegó al mundo con sorpresa: pesó seis kilos y medio
2
 Conocé a Lara Fichera y Andrés Beeuwsaert, artistas que llegan a Esquel y Trevelin en su gira patagónica
3
 Turismo: Trevelin articula alojamientos para potenciar la actividad
4
 El Bolsón busca convertirse en uno de los grandes destinos para ver el eclipse solar de 2027
5
 Nación declaró emergencia agropecuaria en Chubut
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -