Tiempo en Esquel: cómo estará el clima este miércoles 27

Para este miércoles 27 de mayo, se espera en Esquel una jornada de transición en cuanto a las condiciones climáticas. El día comenzará con un fenómeno característico de la temporada: la niebla persistirá durante la madrugada y la mañana, manteniendo la temperatura en los 9°C.

A medida que avance la jornada, la visibilidad mejorará y las condiciones se volverán más agradables. Para la tarde, se prevé un cielo mayormente nublado con una temperatura máxima que llegará a los 16°C, marcando el momento más cálido del día.

En cuanto al viento, se mantendrá constante proveniente del sector noreste (NE). Durante la mañana, se espera una brisa suave de entre 7 y 12 km/h, incrementando su intensidad hacia la tarde y noche, donde alcanzará valores de entre 13 y 22 km/h.

A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones para ninguna franja horaria, manteniendo la probabilidad en un 0%. Finalmente, hacia la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado con un descenso de la temperatura hasta los 13°C.



