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Por Redacción Red43

Noche de tango en Esquel: Fer Estarque presenta su nuevo repertorio en La casa del Piano

El músico llega a La Casa del Piano este sábado con una propuesta que fusiona la tradición tanguera y composiciones contemporáneas. Una noche para recorrer la evolución del 2x4 con música en vivo y gastronomía artesanal.
Por Redacción Red43

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Este sábado 9 de mayo, la agenda cultural de Esquel se viste de gala para recibir a Fer Estarque en un evento titulado "20 años es Tango". La cita será a las 21:00 hs en La Casa del Piano - Espacio Cultural, ubicada en Conesa 1075.

 

La velada invita a los asistentes a realizar un recorrido musical profundo por obras clásicas del tango, pero con una mirada renovada. El repertorio incluirá tanto composiciones propias de Estarque (@f.e.musica) como piezas de otros autores creadas en las últimas dos décadas, abarcando desde 2006 hasta la actualidad.

 

Fiel al estilo del espacio cultural, la música estará acompañada por una cuidada propuesta gastronómica. En esta ocasión, las entradas incluyen una consumición que consiste en las reconocidas focaccias artesanales de @vegferr, acompañadas por una copita de vermut para completar el ambiente tanguero.

 

Entradas y Reservas

 

La organización ha dispuesto un valor de entrada general de $18.000, con una promoción especial de dos entradas por $30.000. Cabe recordar que ambos valores ya incluyen la bebida y el picoteo mencionado.

 

Debido a que los cupos son limitados para mantener la calidez del espacio, se recomienda realizar reservas con antelación a través de los siguientes canales:

 

Teléfono/WhatsApp: (280) 4400772

 

Instagram: @lacasadelpianoesquel

 

Dirección: Conesa 1075

 

Es una oportunidad ideal para disfrutar de la música en vivo en un ambiente íntimo y celebrar la vigencia del tango en nuestra ciudad.



M.G

 

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