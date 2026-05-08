Docentes rechazan la nueva propuesta salarial y anuncian paro para el lunes

Luego de la nueva propuesta salarial anunciada por el gobierno de la provincia el día miércoles, en el marco de la conciliación obligatoria dictada y tras jornadas de paro y movilizaciones, los docentes anunciaron el rechazo y una nueva jornada de paro.

"En reunión de Consejo Directivo de Atech, analizando los mandatos escolares, por mayoría rechazamos la propuesta ofrecida por el gobierno en el marco de la conciliación obligatoria y declaramos paro el lunes 11 por reapertura de paritaria, para seguir exigiendo recomposición del salario", comunicaron.

El ministro de Educación, José Luis Punta, subrayó que la propuesta había sido definida en función de las posibilidades financieras de la provincia, teniendo en cuenta el peso que los salarios docentes tienen en el presupuesto.

"El martes 12 acompañamos las acciones de las universidades en defensa de la Educación Pública", agregaron los representantes del gremio docente.

SL