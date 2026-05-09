Esquel: Curso de RCP y DEA abierto a la comunidad para aprender a salvar vidas

En un mundo donde las emergencias médicas pueden ocurrir en cualquier momento, contar con los conocimientos y habilidades necesarios para intervenir de manera oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Con el objetivo de empoderar a la comunidad y fomentar una cultura de respuesta ante emergencias, se ha lanzado una nueva capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA) en Esquel. Este curso, abierto a toda la comunidad, representa una oportunidad inestimable para aprender las técnicas fundamentales que pueden salvar vidas.

El afiche promocional del evento, que lleva la leyenda "¡ÚLTIMO MOMENTO!" y "CURSO ABIERTO A LA COMUNIDAD", invita a los interesados bajo el lema "APRENDE A SALVAR VIDAS. CAPACITATE, ACTUÁ, HACÉ LA DIFERENCIA". La capacitación no requiere conocimientos previos, lo que la hace accesible a cualquier persona interesada en adquirir estas vitales habilidades. Además, el curso incluye práctica con DEA, lo que garantiza una formación integral y práctica. El lema final del afiche subraya la importancia de esta formación: "APRENDÉ HOY, PODÉS SALVAR UNA VIDA MAÑANA".

Días, Horarios y Cupos

El curso se dictará el día sábado 16 de mayo en dos turnos:

Primer turno: 10 hs.

Segundo turno: 14 hs. Es importante destacar que ambos turnos tienen un cupo máximo de 15 personas cada uno y se completarán por orden de inscripción.

Adicionalmente, se ha establecido un "NUEVO DÍA COMPLEMENTARIO" para el domingo 17 de mayo, pensado para quienes el sábado 16 no puedan asistir. Este turno se desarrollará en el horario de 10 a 13 hs. Al igual que los turnos del sábado, este día complementario también tiene un cupo máximo de 15 personas. En total, el curso tiene una duración de 3 horas.

Certificación y Costos

Al finalizar la capacitación, los asistentes recibirán la Certificación ACES AIDER, la cual es válida por 2 años. Los interesados en obtener más información sobre la organización certificadora pueden visitar el sitio web www.acesint.org.

En cuanto a los costos, se han establecido precios diferenciados:

PRECIO GENERAL: $25.000.

PRECIO ESPECIAL: $15.000, destinado exclusivamente para alumnos del Gimnasio Habitus. Se recuerda que para acceder a este precio especial, es necesario presentar el comprobante de actividad correspondiente.

Inscripción y Consultas

Dado que los cupos son limitados, se recomienda realizar la inscripción lo antes posible. Los interesados pueden inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/5Bt3rdLSDzm6A7yd8.

Para consultas y más información, se ha puesto a disposición el número telefónico 280 467-8485, correspondiente a Beto.

El curso se llevará a cabo en Alberdi 450, en el Espacio ACES, asociado al Gimnasio Habitus. La capacitación estará a cargo del instructor Lic. Beto Alecio, garantizando una formación de calidad y experiencia. Esta iniciativa representa una excelente oportunidad para que la comunidad de Esquel adquiera conocimientos fundamentales en primeros auxilios, contribuyendo así a un entorno más seguro y preparado para actuar ante emergencias cardíacas.

T.B