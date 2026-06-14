Feriado fresco en Esquel, para pasear abrigados

El inicio de la semana se presentará en la ciudad con un ambiente rigurosamente invernal durante las primeras horas. Según detalla el organismo nacional, la mañana registrará temperaturas muy bajas, con una mínima estimada en los -2 grados bajo cero y vientos leves del sector oeste. Se recomienda circular con precaución debido a la alta probabilidad de formación de heladas en las zonas sombrías de la calzada.

Hacia la tarde se espera una mejoría térmica que llevará la temperatura máxima hasta los 10 grados, acompañada de un cielo que alternará entre momentos de sol y algunas áreas de nubosidad parcial. Las condiciones generales se mantendrán estables durante todo el día, ya que no se contemplan precipitaciones para ninguna de las franjas horarias de la jornada, mientras que los vientos rotarán hacia la noche manteniendo un ambiente muy frío.