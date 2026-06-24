Esquel: invitan a una charla sobre la experiencia migratoria femenina en la Patagonia

Este viernes 26 de junio, la comunidad está invitada a participar de la charla titulada "La mujer migrante y las emociones. Un largo viaje hacia la Patagonia", una propuesta que busca poner en perspectiva la experiencia de vida de quienes han elegido o han tenido que trasladarse hacia nuestra región.

La disertación estará a cargo de la Dra. Gabriela Maccni y forma parte del ciclo de encuentros “Diálogos desde el LaPAAH: Ciencia y comunidad en la Patagonia”, organizado por el Laboratorio Patagónico de Antropología, Arqueología e Historia (LaPAAH).

Detalles del encuentro:

Fecha: Viernes 26 de junio.

Horario: 18:00 hs.

Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

Entrada: Libre y gratuita.

La charla propone un espacio de reflexión sobre el impacto emocional, los desafíos y los procesos de arraigo que atraviesan las mujeres migrantes al integrarse a una geografía y una sociedad tan particular como la patagónica. Desde la organización, invitan a vecinos, estudiantes e interesados en la temática a sumarse a este diálogo que busca acercar la producción científica local a toda la comunidad.