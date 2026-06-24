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25 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: invitan a una charla sobre la experiencia migratoria femenina en la Patagonia

El Centro Cultural Esquel Melipal será sede de una nueva jornada del ciclo “Diálogos desde el LaPAAH”, donde se abordarán las dimensiones afectivas y sociales del desplazamiento de mujeres hacia el sur argentino.
Por Redacción Red43

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Este viernes 26 de junio, la comunidad está invitada a participar de la charla titulada "La mujer migrante y las emociones. Un largo viaje hacia la Patagonia", una propuesta que busca poner en perspectiva la experiencia de vida de quienes han elegido o han tenido que trasladarse hacia nuestra región.

 

La disertación estará a cargo de la Dra. Gabriela Maccni y forma parte del ciclo de encuentros “Diálogos desde el LaPAAH: Ciencia y comunidad en la Patagonia”, organizado por el Laboratorio Patagónico de Antropología, Arqueología e Historia (LaPAAH).

 

Detalles del encuentro:

 

  • Fecha: Viernes 26 de junio.

     

  • Horario: 18:00 hs.

     

  • Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

     

  • Entrada: Libre y gratuita.

     

La charla propone un espacio de reflexión sobre el impacto emocional, los desafíos y los procesos de arraigo que atraviesan las mujeres migrantes al integrarse a una geografía y una sociedad tan particular como la patagónica. Desde la organización, invitan a vecinos, estudiantes e interesados en la temática a sumarse a este diálogo que busca acercar la producción científica local a toda la comunidad.

 

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