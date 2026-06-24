Guardaparques hallan alerces milenarios en el Nahuel Huapi: participó un esquelense

Un equipo de guardaparques, entre los que destaca el esquelense Juan Gómez Costantini, completó recientemente una expedición de cinco días y 65 kilómetros que conectó los sectores de Puerto Blest y Pampa Linda. El operativo tuvo como objetivo principal el monitoreo ambiental y la inspección de la infraestructura turística en áreas de acceso restringido y difícil tránsito.

El hallazgo de mayor relevancia científica ocurrió en el tramo comprendido entre el lago Frías y el refugio Agostino Rocca. En esa zona remota, los agentes, entre ellos Gómez Costantini, detectaron y georreferenciaron ejemplares de alerce (Fitzroya cupressoides) de dimensiones excepcionales. Debido a que esta conífera puede superar los 3.000 años de existencia y es considerada un monumento natural, estos nuevos registros aportan datos críticos para los equipos científicos del parque.

El relevamiento permitió obtener un panorama integral sobre el estado del ecosistema en las zonas altas:

Se constató el excelente estado de salud de comunidades vegetales del bosque húmedo, con una fuerte presencia de ejemplares maduros de mañío, mañío hembra y lenga.

La patrulla identificó rastros frescos y evidencias biológicas de gato chico, un felino silvestre de hábitos esquivos cuya presencia ratifica la calidad ambiental del corredor explorado.

En contrapartida, los agentes documentaron una presencia preocupante de jabalí europeo, una especie exótica invasora que erosiona las cuencas y destruye la vegetación del sotobosque.

Además de las tareas científicas, el equipo evaluó las condiciones de conectividad del trayecto para planificar los trabajos de mantenimiento de la próxima temporada estival. El informe técnico, que será elevado a las autoridades del parque, prioriza la optimización de los trazados afectados por el clima, la reposición de cartelería y reparaciones menores en la infraestructura de pasos críticos para garantizar el tránsito seguro de los montañistas.