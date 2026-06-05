Contramarca: el grupo de cumbia campera hecha en Rio Pico que recorre la Patagonia

Emir Bustos es el acordeonista y cantante del grupo Contramarca, que pasó por RED43 desde Río Pico anticipando el lanzamiento de su cuarto material discográfico.



Con la salida de su nuevo videoclip, la banda se prepara para seguir recorriendo la Patagonia desde Rio Pico: “Río Pico es un pueblito del Chubut, es un pueblito hermoso, tiene su magia, tiene su encanto es un pueblo muy turístico, tenemos muchos lagos, muchos valores en el deporte”, explicó, para quien no conoce.



Contramarca empezó su carrera llamándose “Toma dos”: “hace dos añitos que venimos pero arrancamos con el nombre Toma Dos, tuvimos una complicación donde hubo una productora, Adri Music desde Buenos Aires, se enteraron que nosotros andábamos trabajando con el nombre y ellos son representantes del grupo Toma Dos que hacen cumbia villera en Buenos Aires entonces tuvimos un pequeño conflicto legal donde nos obligaron a sacar ese nombre, entonces tuvimos que usar el nombre Contramarca”.



La banda graba su material en Esquel: “en el estudio Aleph de Nahuel Criado nos sentimos muy cómodos la verdad” y los videoclips los realizan junto a otros vecinos: “hizo varias coberturas de shows David Ñanco de Tecka, después nos hizo la edición de los videos Nahuel González desde Río Pico también tirando toda la magia en la edición y pudimos lograr un resultado hermoso, donde mostramos acá partes de los estudios, partes de Trevelin, partes de Esquel, partes de shows que hemos dado por la zona”.



La cumbia campera, un genero que sigue creciendo: “Cumbia Campera ya se ha hecho una masa bastante grande, andamos muchos en el ambiente campero, en las fiestas regionales hemos recorrido, también hemos hecho muchos amigos como Maite Guzmán como Miguelito y su acordeón con quien grabamos colaboraciones que van a salir pronto”.



Contramarca se completa con la guitarra, coros y animación de “una revelación, hace muy poco que arrancó y la verdad que la rompió toda, Sebastián Cayecul que es de José de San Martín y vive en Río Pico, todas las bases todo lo que tenemos, el fondo vendría a ser y coros también, Bachy Curiche en todo lo que es la percusión quien va haciendo todos los adornitos y acomodando un poco Mati Fernández”.



La banda hace cumbia campera a su estilo, pero eso no quiere decir que sea un sonido cerrado: “tratamos de hacer hacemos de todo un poco, el primer hit que tuvimos fue Bella que es un tema bien antiguo, clásico totalmente pero reversionado a lo que hacemos nosotros quedó lindo y a la gente le gustó un montón donde vamos nos piden y desde ahí saltamos con Acaramelado que es de Karol G es un tema súper actual después tenemos En privado que es una bachata, también ese la rompió toda y somos como muy reversionados hemos hecho temas de rock también temas de Vilma Palma lo hemos reversionado así de todo un poco hacemos cumbia campera pero somos algo raro algo raro”.



La banda se prepara para seguir de gira: “el 13 de junio estamos en Parrilla Flamenco allá en Corcovado, así que se pica totalmente allá, le dejamos la invitación para toda la gente de Corcovado y el 20 nos estamos yendo a Las Heras, Santa Cruz”.



En pocos días, una colaboración especial: “con Maite Guzmán se viene también, un videoclip hermoso que estamos preparando así que prontito, yo anduve de acordeonista de Maite, nos generamos un vínculo hermoso hasta el día de hoy, también mi amigo Miguelito, que también tenemos un feat que se viene con Miguelito y su acordeón”.



SL

