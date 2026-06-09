Con una inversión millonaria, inauguraron el acceso pavimentado a El Doradillo

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, inauguró este martes el último tramo de la obra de pavimentación de la Ruta 42 en el acceso a “Playa El “Doradillo, también conocidas como ruta a “Las Canteras”, una intervención estratégica que permitirá fortalecer la seguridad vial, mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo turístico de la zona norte de Puerto Madryn.

La obra demandó una inversión provincial de $7.948.512.717 y quedó habilitada antes del inicio de la Temporada de Ballenas, optimizando el acceso a uno de los principales atractivos turísticos de Chubut.

Participaron del acto el vicegobernador Gustavo Menna; los intendentes de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y de Puerto Pirámides, Jorge Perversi; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; la secretaria General de Gobierno, Macarena Acuipil; el secretario general de la UOCRA, Javier Moya; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el presidente de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Federico Drescher; el secretario de Bosques, Abel Medina; el titular del Instituto de Asistencia Social (IAS) “Lotería del Chubut”, Ramiro Ibarra; la subsecretaria de Turismo de Chubut, Magalí Volpi; los subsecretarios de Seguridad Vial, César Vargas, y de Protección Civil, Eduardo “Lalo” Pérez; diputados provinciales y guardafaunas.

Obra pública que dinamiza la economía

Al respecto, Torres destacó que “esta es una obra esperada durante muchos años, íntegramente realizada con recursos provinciales a partir del compromiso que asumimos de que estuviera finalizada como corresponde antes del inicio de la temporada”.

El mandatario puso en valor “a los trabajadores de UOCRA y de Vialidad Provincial, que estuvieron trabajando hasta el último momento para que esta obra pudiera inaugurarse en tiempo y forma”, y señaló que “va a mejorar la seguridad vial y potenciar uno de los principales destinos turísticos de nuestra provincia”.

Asimismo, remarcó que “en un contexto complejo para la obra pública en todo el país, demostramos que cuando hay una administración responsable, las obras que la gente necesita pueden hacerse y terminarse”.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo recordó que “se trata de un corredor con un tránsito cada vez más intenso, especialmente durante la temporada turística”, y sostuvo que “esta inversión permite dar una respuesta concreta a una demanda histórica de vecinos, trabajadores y visitantes”.

Finalmente, ratificó que “vamos a seguir dinamizando la economía a través de la obra pública, porque detrás de cada proyecto hay trabajadores, familias y oportunidades de desarrollo para toda la provincia”.

Por su parte, el titular de la cartera provincial de Infraestructura, Hernán Tórtola, aseguró que “quienes vivimos en Puerto Madryn conocemos la importancia que tiene “El Doradillo” para nuestra identidad y para el desarrollo económico de la región. Esta es una obra estratégica porque combina desarrollo turístico, seguridad vial y planificación, generando mejores condiciones para vecinos, trabajadores y visitantes”, concluyó.

Seguridad vial y conectividad

La obra contempló la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 42, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial Nº 1 y el empalme con la Ruta Provincial Nº 2, correspondiente a la Sección I, desde el empalme con la Ruta Provincial Nº 1 hasta el kilómetro 11,2.

El proyecto tuvo como objetivo mejorar integralmente las condiciones de circulación sobre una vía estratégica que conecta sectores productivos, industriales y turísticos de Puerto Madryn, además de constituir uno de los principales accesos hacia Península Valdés y otros atractivos de relevancia internacional.

Asimismo, permitirá optimizar el ingreso y egreso vehicular hacia la zona de El Doradillo, principal sitio de avistaje costero de la Ballena Franca Austral y uno de los destinos más visitados de la provincia durante la temporada.

Antes de la intervención, las condiciones de la calzada generaban dificultades para la circulación, afectaban la seguridad vial y representaban un obstáculo para el desarrollo turístico de la zona. La obra permitió corregir esas deficiencias mediante la pavimentación integral del tramo y la incorporación de infraestructura complementaria.

Nueva rotonda, dársenas y estacionamiento

La intervención incluyó la pavimentación de dos carriles, uno por sentido de circulación, además de mejoras geométricas en distintos sectores del trazado para optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial.

También se construyó una rotonda que ordena el ingreso y egreso de vehículos hacia la zona de El Doradillo, facilitando la circulación en uno de los puntos de mayor afluencia turística de la región.

Por otra parte, se ejecutó un acceso al Centro Operativo de Playa Canteras mediante la construcción de dársenas de espera y carriles de desaceleración, incorporándose además un sector de estacionamiento vehicular próximo a las instalaciones.

De esta manera, la obra mejora sustancialmente las condiciones de circulación, fortalece la seguridad vial, optimiza la conectividad con los principales atractivos turísticos de la región y acompaña el crecimiento sostenido de la actividad turística en Puerto Madryn y Península Valdés.

Los trabajos incluyeron además señalización horizontal y vertical, obras de arte, barandas metálicas de defensa y la ejecución de una carpeta de concreto asfáltico en caliente sobre una superficie aproximada de 36 mil metros cuadrados, junto con el transporte y colocación de materiales destinados a las bases y subases granulares del tramo intervenido.

R.G