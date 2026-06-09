"Club de las Reminiscencias": un nuevo espacio creativo para personas mayores en Esquel

El "Club de las Reminiscencias" nace con una propuesta clara: transformar el tiempo libre en una herramienta poderosa para el desarrollo personal. En sus encuentros semanales, el taller utiliza la recreación educativa como puente para que cada participante pueda expresar sus emociones, potenciar sus capacidades y fortalecer su autonomía en compañía de sus pares.

Más que un taller, es un espacio de intercambio donde la experiencia de vida de cada asistente se convierte en el material más valioso. "Desde lo artístico y lo lúdico, buscamos habitar un lugar de encuentro donde la escucha activa nos permita construir nuevos significados grupales", destacan sus organizadores.

Los interesados en sumarse pueden asistir todos los sábados de 10:00 a 12:00 horas. Con el objetivo de que todos puedan conocer la dinámica de trabajo, la primera clase es totalmente gratuita. El costo mensual es de $20.000 y para mayor información o inscripciones, se encuentra disponible el contacto de Maggi al 2945-556009.

