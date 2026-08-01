Impulso Joven: Chubut lanzó un programa de capacitación para jóvenes

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha “Impulso Joven”, un programa destinado a brindar herramientas, conocimientos y espacios de formación para jóvenes de entre 16 y 30 años de toda la provincia con el objetivo de fortalecer su desarrollo personal, educativo y laboral.

La iniciativa tendrá continuidad durante todo el año con una agenda de actividades que incluirá talleres sobre temáticas de alta demanda, conversatorios con jóvenes empresarios y emprendedores chubutenses, capacitaciones para la elaboración de currículum vitae, simulacros de entrevistas laborales y encuentros orientados al desarrollo de habilidades personales y profesionales.

Capacitación en finanzas, nuevas tecnologías y empleo

El programa busca generar un vínculo permanente entre el Estado y los jóvenes, promoviendo espacios de capacitación, orientación y acompañamiento que permitan potenciar habilidades, fortalecer competencias y brindar herramientas concretas para afrontar los desafíos de un mercado laboral en constante transformación.

En ese marco, se llevó adelante la primera jornada de capacitación en el Salón del Tribunal de Cuentas, una propuesta articulada entre el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación y la Fundación Banco del Chubut. La actividad reunió a jóvenes interesados en adquirir conocimientos vinculados a las nuevas demandas del mundo del trabajo.

Durante la capacitación, se desarrolló un Taller de Finanzas Personales, a cargo del asesor de la Fundación Banco del Chubut, Leonardo Anzalone, quien brindó herramientas para una administración responsable de los recursos económicos y la planificación financiera personal.

Asimismo, la Subsecretaría de Articulación Científica Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología llevó adelante el conversatorio “Diseñando tu futuro profesional en tiempos de Inteligencia Artificial”, un espacio de reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y las oportunidades que representan para las nuevas generaciones.

Oportunidades de formación e inserción laboral

El subsecretario de Políticas Sociales, Cristian Piscia, destacó que “Impulso Joven refleja la decisión del Gobierno Provincial de acompañar a los jóvenes con herramientas concretas que les permitan prepararse para los desafíos del presente y del futuro. Queremos generar oportunidades reales, acercando conocimientos, experiencias y espacios de encuentro que potencien el talento de los jóvenes chubutenses y les permitan construir sus propios proyectos de vida”.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que “la formación y la capacitación son pilares fundamentales para ampliar las oportunidades de nuestros jóvenes. Sabemos que el mercado laboral cambia de manera permanente y que el Estado debe estar presente, generando propuestas innovadoras que permitan desarrollar nuevas habilidades y fortalecer las capacidades de quienes serán protagonistas del crecimiento de nuestra provincia”.

Asimismo, Piscia remarcó que “este programa no se limita a una capacitación puntual, sino que forma parte de una política pública sostenida que busca acompañar a las juventudes en cada etapa de su desarrollo, promoviendo el acceso al conocimiento, la innovación y la vinculación con distintos actores del ámbito público y privado”.

Finalmente, afirmó que “esta decisión requiere un Estado presente, que escuche, acompañe e impulse políticas públicas innovadoras, articulando con distintos actores para ampliar las oportunidades de formación e inserción laboral en toda la provincia. Nuestro objetivo es que cada joven de Chubut pueda encontrar herramientas para desarrollar su proyecto de vida y construir un futuro con más oportunidades”.

Con la puesta en marcha de Impulso Joven, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas destinadas a fortalecer el desarrollo integral de las juventudes, apostando a la capacitación, la innovación, la articulación institucional y la generación de oportunidades como ejes estratégicos para el crecimiento de la provincia.

MA