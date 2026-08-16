Chubut promocionó la conexión aérea Córdoba–Esquel con un Fam Tour para operadores turísticos

El Gobierno de la Provincia de Chubut, mediante el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, organizó un Fam Tour dirigido a operadores turísticos y agencias de viajes de Córdoba. La iniciativa tuvo como propósito central promocionar y potenciar la comercialización del vuelo directo entre la capital cordobesa y la ciudad de Esquel, conectividad que opera por segundo año consecutivo a través de Aerolíneas Argentinas.

La actividad tuvo lugar entre el 6 y el 10 de agosto, periodo en el cual representantes de once empresas de viajes recorrieron puntos estratégicos de la región cordillerana, abarcando las localidades de Esquel, Trevelin, Cholila, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo. Con esta vivencia en el terreno, las agencias participantes sumaron herramientas precisas para integrar las experiencias cordilleranas en sus ofertas comerciales.

La conexión aérea actual contempla arribos a Chubut los días jueves y regresos a Córdoba los días lunes. Esta frecuencia de cuatro jornadas resulta óptima para planificar escapadas y aprovechar los recursos turísticos estacionales, en especial las temporadas de nieve en La Hoya y el florecimiento de los tulipanes en Trevelin. La ruta se mantendrá operativa hasta el 31 de octubre, conectando la zona con uno de los centros emisores de turismo más importantes de la Argentina.

Entre las firmas cordobesas presentes figuraron Tucano Tours, Onnis Turismo, Viajes TDH, Astros Mayorista, Destefanis, América Latina Travel, Piamonte, 360 Tour Operator, Ola Mayorista, Toselli y Máximo Destino. La comitiva contó con la coordinación y el acompañamiento técnico de la Delegación Cordillera de la cartera de Turismo provincial, junto al trabajo articulado de los municipios cordilleranos y la logística de traslado a cargo de Meraki Sur.

El trayecto abarcó atractivos emblemáticos de Trevelin como las Cascadas Nant y Fall, el Molino Nant Fach y el viñedo local. En el Parque Nacional Los Alerces navegaron hacia el Bosque de Alerces Milenarios e inspeccionaron Villa Futalaufquen y la Cascada Irigoyen. El itinerario incluyó además un viaje en La Trochita hasta Nahuelpan, actividades invernales en el Centro de Montaña La Hoya, y un trayecto por la Comarca Andina que abarcó Estancia Leleque, Laberinto Patagonia, Bodega Ayestaran Allard y la gastronomía regional. La visita concluyó con una recorrida por la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta y Pueblo Carao en Esquel.

EBW