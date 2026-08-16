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16 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El bolsillo ajustado marcó la pauta del Día del Niño con un descenso del 2,5% en las ventas comercializadas

Las ventas minoristas por el Día del Niño cayeron 2,5% interanual y los juguetes sufrieron un retroceso cercano al 5%. Pese a las promociones y cuotas, el ticket promedio se ubicó en $45.892 según CAME.
Por Redacción Red43

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Las ventas minoristas vinculadas a la celebración del Día del Niño mostraron un descenso del 2,5% interanual a precios constantes, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. A pesar de los esfuerzos comerciales por dinamizar el consumo mediante promociones y opciones de financiamiento, la demanda se mantuvo cauta y concentrada en compras de menor volumen.

 

Durante la jornada, el ticket promedio se ubicó en $45.892, lo que al descontar el impacto de la inflación representó un leve incremento real del 0,8% respecto al año anterior. Según datos de la entidad empresarial, el 81,2% de los locales implementó alguna herramienta de incentivo, siendo las cuotas con tarjeta de crédito y los descuentos por pago al contado las alternativas más utilizadas para sostener el nivel de operaciones.

 

Todos los rubros relevados registraron bajas en el nivel de actividad comercial. El sector de juguetería encabezó las pérdidas con un retroceso del 4,8%, seguido por indumentaria con una caída del 4,1% y calzado y marroquinería con una baja del 3,1%. En tanto, las ventas de librería disminuyeron un 1,8%, mientras que los artículos de audio, video, celulares y accesorios experimentaron un descenso del 1%.

 

En cuanto al impacto general de la fecha en la actividad mensual, solo un 14,7% de los comerciantes encuestados consideró que los resultados superaron sus proyecciones iniciales, mientras que el 41,7% señaló que las ventas estuvieron por debajo de lo estimado. La medición reflejó que la festividad funcionó fundamentalmente como un mecanismo transitorio para generar liquidez y rotación de inventarios sin modificar el comportamiento general del consumo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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