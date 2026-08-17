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Por Redacción Red43

Rutas en Chubut: calzadas húmedas, heladas y bancos de niebla en la zona de Esquel

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas durante la mañana de este lunes 17 de agosto
Por Redacción Red43

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En distintos tramos de la región se solicita transitar con precaución por humedad, presencia de sal, barro en banquinas, heladas, neblina y visibilidad reducida.

 

 

De acuerdo con el parte diario de transitabilidad emitido a las 8:00 horas, las rutas nacionales de la zona de Esquel permanecen transitables, aunque las condiciones invernales obligan a circular con precaución.

 

 

En la Ruta Nacional 259, entre el empalme con la RN 40 y Esquel, la calzada se encuentra húmeda y con sal en sectores. Se registran banquinas húmedas, viento y bancos de niebla que reducen la visibilidad. Equipos de Vialidad Nacional trabajan sobre el tramo.

 

 

Entre Esquel y Trevelin, también por la RN 259, la calzada está húmeda debido al riego con sal. Las banquinas presentan humedad y barro en algunos sectores. Además, se advierte por heladas, bancos de niebla, viento y animales sueltos.

 

 

Por su parte, en la Ruta Nacional 40, entre Esquel y Tecka, se informa calzada húmeda por riego con sal, banquinas inestables con barro, heladas y neblina. Equipos viales se encuentran distribuyendo sal.

 

 

Las condiciones son similares en otros sectores de las rutas nacionales de Chubut, donde persisten la humedad, las bajas temperaturas y la presencia de niebla.

 

 

Desde Vialidad Nacional recomiendan reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar las indicaciones de los equipos que trabajan sobre las rutas, especialmente durante las primeras horas del día.

 

 

 

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