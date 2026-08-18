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18 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Trabajo en equipo en Trevelin: la propuesta radial para festejar el Día de las Infancias

La locutora Verónica Duscher formó parte de los festejos radiales por el Día de las Infancias en Trevelin, colaborando con FM Del Valle y realizando una emisión especial en FM Dúo Estéreo 97.1. 
Por Redacción Red43

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Las radios de Trevelin llevaron adelante producciones especiales en el marco de las celebraciones por el Día de las Infancias. La locutora y conductora Verónica Duscher participó activamente de estas iniciativas destinadas a agasajar a los más chicos de la comunidad.

 

 

 

Durante las jornadas festivas, Duscher estuvo presente en dos propuestas radiales de la zona. Por un lado, fue convocada para sumarse al equipo de conducción de un evento especial organizado por FM Del Valle, donde colaboró junto a otros dos profesionales de la locución. Las transmisiones especiales incluyeron sorteos y regalos para los más chicos. 

 

 

 

Posteriormente, llevó a cabo una transmisión dedicada a las infancias desde el aire de su propio espacio, "Un finde con Verónica", transmitido por FM Dúo Estéreo 97.1. La realización de este programa especial contó con el acompañamiento de comerciantes locales y del Municipio de Trevelin.

 

 

 

"Fui invitada para colaborar con otros dos locutores más en FM Del Valle, que hizo también un festejo del Día de las Infancias en esa radio, como locutora para ayudar a conducir", explicó Verónica Duscher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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