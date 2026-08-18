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Por Redacción Red43

José de San Martín celebró el Día de las Infancias

La celebración reunió a familias con juegos, música, espectáculos y distintas propuestas recreativas, entre ellas la presentación de Circo Delirantes y estaciones de actividades.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de José de San Martín celebró el Día de las Infancias con una tarde llena de alegría, juegos y entretenimiento para los niños y niñas de la localidad. Durante la jornada, familias disfrutaron de espectáculos, actividades recreativas, música y distintas propuestas pensadas para que los más pequeños vivieran una tarde inolvidable. 

 

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación de Circo Delirantes, que llegó desde El Bolsón y cautivó al público con un espectáculo lleno de humor, destrezas, acrobacias y color, despertando sonrisas y aplausos de grandes y chicos.

 

 

 

En las ya tradicionales estaciones, ubicadas en diferentes partes del gimnasio, se pudo degustar de riquísimas masas dulces, pizzas, pochoclos, jugos, panchos y un rico chocolate, además de contar con estaciones de juegos. Entre las más destacadas se encontró la estación de juegos realizados por los adultos activos, quienes juntos a los niños, niñas y adolescentes pasaron una tarde muy amena, demostrando que cada uno lleva los años como más les gusta. Cabe resaltar que cada uno de los juegos fueron realizados por los adultos activos con materiales reciclados.

 

Desde la municipalidad se agradece el acompañamiento de las familias, el trabajo de las distintas áreas municipales y el compromiso de todos quienes colaboraron para hacer posible esta hermosa celebración, demostrando el compromiso de seguir trabajando unidos por el bienestar y la felicidad de las infancias.

 

 

 

 

R.G

 

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