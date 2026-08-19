Comenzó el juicio contra un enfermero por la sustracción de morfina

En el inicio del debate oral bajo la modalidad de un tribunal mixto —integrado por tres jueces técnicos y dos jurados ciudadanos—, la Fiscalía y el defensor de confianza del imputado, presentaron sus posturas y comenzó la ronda de testigos en el juicio contra el enfermero Marcelo Gustavo Villarroel, imputado por el hurto de medicamentos controlados en el Hospital Zonal de Esquel (HZE).

“Siete ampollas de morfina, una llave y el fin de la confianza”

Con esa frase sintetizó la Fiscalía la acusación contra Villarroel, a quien señala por haber transformado la guardia hospitalaria en el escenario de sus propios delitos. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Fidel González y Ezequiel Forti, el acusado se apoderó del potente analgésico durante las madrugadas del 26 de diciembre de 2024 y del 5 de enero de 2025. Para ello, habría utilizado una llave obtenida de manera ilegal para abrir la caja de seguridad del sector, un depósito al que el personal de enfermería no tiene acceso permitido.

La acusación enfatizó que la morfina es un insumo crítico adquirido con fondos públicos para atender emergencias de dolor extremo en los pacientes. En ese sentido, remarcaron ante el tribunal que el accionar del imputado no solo vulneró la seguridad de los medicamentos, sino que quebrantó la confianza depositada en su función.

“El hospital es un lugar de confianza. Pero en este caso, esa confianza fue traicionada y utilizada para cometer delitos”, sostuvo la Fiscalía durante su alegato inicial.

Las estrategias de la Fiscalía y la Defensa

Para probar la responsabilidad penal del enfermero, el equipo fiscal adelantó que presentará un conjunto de evidencias que incluye, testimonios y registros fílmicos.

Por su parte, la Defensa particular del imputado solicitará la absolución de Villarroel amparándose en el principio de la duda a su favor. La representación técnica sostuvo que, a lo largo de las audiencias, la acusación no logrará reunir la certeza probatoria indispensable para fundar una condena.

Tras los discursos de apertura, el tribunal dio paso formal a la recepción de las primeras declaraciones testimoniales.

R.G