Jorge Seitune destacó el apoyo de Chubut Deportes

El intendente de Tecka Jorge Seitune resaltó las continuas inversiones en infraestructura deportiva municipal, como la próxima llegada del piso flotante para el gimnasio local. Además, valoró el respaldo de los vecinos, la figura de Lucas Passerini como referente del fútbol nacional y la articulación fluida con el gobierno provincial a través de Milton Reyes.

En diálogo con la prensa, el intendente de Tecka, Jorge Seitune, realizó un balance de la evolución deportiva de la localidad y reflexionó sobre los años de inversión continua en la infraestructura del pueblo.

"En la época de nuestra juventud jugábamos en una cancha con piedras; era una locura. Con los años y a través de nuestra gestión hemos ido invirtiendo permanentemente", recordó Seitune.

Hoy, la realidad de la localidad muestra importantes conquistas, desde la cancha de césped natural hasta las sucesivas ampliaciones y reformas del Gimnasio Municipal.

NUEVAS OBRAS: EL PISO FLOTANTE Y EL TRABAJO CON MILTON REYES

Entre los próximos desafíos para el deporte local, Seitune adelantó que están trabajando junto a Chubut Deportes para dotar al Gimnasio Municipal de un nuevo piso flotante.

En ese sentido, ponderó el acompañamiento constante del ente provincial conducido por Milton Reyes:

"Con el Gobierno de la Provincia tenemos una muy buena relación y con Milton Reyes venimos trabajando desde el primer día. Nos conocemos hace muchos años, y ambos asumimos el compromiso de poner nuestro granito de arena para que el deporte siga creciendo."

El intendente remarcó que el objetivo principal de estas inversiones no es únicamente formar atletas de élite, sino asegurar que diariamente todos los chicos y familias de Tecka cuenten con los medios y la infraestructura adecuada para realizar actividad física.

EL ROL FUNDAMENTAL DE LAS FAMILIAS Y EL LEGADO DE LUCAS PASSERINI

Al ser consultado sobre el impacto de las mejoras en el desarrollo deportivo de la comunidad, el intendente hizo mención a Lucas Passerini, delantero surgido en Tecka y referente del fútbol profesional a nivel nacional. Aunque expresó su deseo de que sigan apareciendo figuras de su talla ("ojalá aparecieran muchos"), subrayó que el pilar detrás de cada deportista es la contención comunitaria.

"Quiero destacar el enorme compromiso de los padres que acompañan permanentemente a sus hijos en las distintas disciplinas deportivas y culturales. Eso hace que esta gran familia que es Tecka pueda seguir creciendo", concluyó Seitune.