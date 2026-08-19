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19 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Tulipanes Patagonia: el trabajo que comienza mucho antes de que el valle se llene de colores

 Juan Carlos Ledesma mostró cómo luce el cultivo en esta época y explicó por qué este período es fundamental para lo que llegará en primavera.
Por Redacción Red43

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El reconocido campo de tulipanes de Trevelin atraviesa los meses de invierno entre lluvias, frío y nevadas. Juan Carlos Ledesma mostró cómo luce el cultivo en esta época y explicó por qué este período es fundamental para lo que llegará en primavera.

 

Quienes conocen el Campo de Tulipanes de Trevelin seguramente guardan en la memoria la imagen de miles de flores desplegando sus colores en el Valle 16 de Octubre. Sin embargo, para llegar a ese momento hay un proceso que comienza mucho antes y que continúa incluso durante los meses más fríos del año.

 

Juan Carlos Ledesma, de Tulipanes Patagonia, compartió imágenes del campo en pleno invierno y mostró una postal muy diferente a la que cada temporada atrae a visitantes de distintos puntos del país.

 

“Lo más habitual es encontrarlo bajo un mar de nubes. Pasamos de una amplia gama de colores a un paisaje casi monocromático. Pero eso no quiere decir que sea feo. Es simplemente distinto”, describe Ledesma en el video.

 

Lejos de ser una etapa sin actividad, el invierno cumple un papel importante en el desarrollo del cultivo. Las bajas temperaturas, las lluvias y las nevadas forman parte de las condiciones que necesitan los tulipanes antes de volver a florecer.

 

“Las lluvias, el frío y, algunas veces, las nevadas son parte de lo que prepara y fortalece a nuestros tulipanes, para que cuando finalmente salga el sol, todo el valle vuelva a llenarse de color”, explica.

 

Ubicado en el Valle 16 de Octubre, sobre la Ruta Nacional 259, a pocos kilómetros de Trevelin, el campo atraviesa así una etapa que pocas veces ocupa el centro de las imágenes, pero que resulta esencial para comprender todo lo que existe detrás de la floración.

 

Porque el espectáculo que cada primavera sorprende a miles de personas no comienza cuando aparece el primer tulipán. Detrás hay meses de espera, cuidado, trabajo y un ciclo que también necesita del invierno.

 

Mientras el paisaje descansa de sus colores, bajo la tierra ya comienza a prepararse una nueva temporada. Y cuando regresen los días de primavera, el valle volverá a transformarse una vez más.

 

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