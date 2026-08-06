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06 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Falleció Darío James, intendente de Gaiman

James se encontraba de licencia desde el 6 de julio debido a problemas de salud. Había asumido la intendencia en 2019 y fue reelegido para un segundo mandato en 2023.
Por Redacción Red43

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El intendente de Gaiman, Darío James, falleció este jueves a los 55 años, según se confirmó desde la comunidad valletana.

 

El jefe comunal se encontraba de licencia desde principios de julio por problemas de salud y había sido sometido a una intervención quirúrgica. Durante ese período, la conducción del Ejecutivo municipal quedó a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Raúl Ferrero.

 

James había llegado a la intendencia en 2019 como candidato de la Unión Cívica Radical, logrando que el radicalismo volviera a conducir el municipio después de dos décadas.

 

En 2023 fue reelegido para un segundo mandato. Antes de su carrera política, desarrolló una extensa trayectoria en la Cooperativa Eléctrica de Gaiman, donde trabajó durante más de 30 años, y también tuvo participación en instituciones locales como el Cuartel de Bomberos Voluntarios.

 

Tras conocerse su fallecimiento, distintos dirigentes e instituciones provinciales expresaron sus condolencias a la familia y a la comunidad de Gaiman.

 

 

 

R.G

 

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