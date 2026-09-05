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06 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Trelew: el MEF será sede de un simposio internacional de paleobotánica

El Gobierno provincial respalda el evento académico que reunirá a referentes del estudio de ecosistemas y plantas fósiles. Habrá talleres, salida de campo y una muestra libre y gratuita.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, acompañará la realización del XIX Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología y del 58th Annual Meeting of AASP – The Palynological Society, que se desarrollará del martes 8 al viernes 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), en Trelew.

 

El encuentro reunirá a unos 200 investigadores, profesionales y estudiantes de Argentina y del exterior, constituyéndose en un importante espacio para el intercambio científico, la formación y la generación de vínculos entre especialistas dedicados al estudio de las plantas fósiles, el polen, los ecosistemas y los cambios ambientales a través del tiempo.

 

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut se destaca la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que fortalecen el desarrollo científico y tecnológico de la provincia, favorecen el intercambio entre investigadores y acercan el conocimiento científico a diferentes sectores de la sociedad.

 

En este marco, la Secretaría participará y acompañará las distintas propuestas que forman parte del encuentro, que incluirá conferencias plenarias, comunicaciones científicas, presentación de pósteres, cursos, talleres y actividades de formación.

 

Visita a escuelas

 

El Congreso también contempla propuestas educativas en donde investigadores visitarán 10 escuelas con el objetivo de vincular la investigación científica con la comunidad, también se realizarán actividades de divulgación y una salida de campo, ampliando los espacios de participación más allá del ámbito académico.

 

Una de las principales propuestas será la jornada abierta “Patagonia · Plantas de ayer y hoy. Ciencia · Cultura · Comunidad”, que se realizará el viernes 11 de septiembre, de 12 a 22 horas, en el Centro de Convenciones del MEF, con entrada libre y gratuita.

 

Para la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la realización de este encuentro en Chubut representa además una oportunidad para poner en valor el trabajo científico que se desarrolla en la provincia y fortalecer el vínculo entre ciencia, educación, cultura y comunidad.

 

T.B

 

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