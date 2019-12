Se proyectará "Star Wars: El Ascenso de Skywalker" en Esquel

Desde el jueves 19 al lunes 23 de diciembre se podrá disfrutar de "StarWars: El Ascenso de Skywalker" en el Cine Municipal de Esquel.

Las proyecciones, serán en 2D a las 18 hs y en 3D a las 21.30.

Desde el jueves, se pondrán a la venta las entradas en Belgrano 330, en el horario de 14 a 22 hs.

#StarWars: El Ascenso de Skywalker

ESTRENO SIMULTANEO EN TODA AMÉRICA LATINA

Capítulo Final de la Saga. Para los Nueve Episodios, la próxima entrega de la saga de Lucasfilm y Disney que ha vuelto a dirigir J.J. Abrams.

La Resistencia sobreviviente se enfrenta a la Primera Orden.

Titulo Original: Star Wars: The Rise of Skywalker

Dirigida por: Colin Trevorrow.

Actúan: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'O, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Dominic Monaghan, Matt Smith, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Carrie Fisher, Ian McDiarmid.

Género: Acción | Aventura | Ciencia-Ficción.

Guión: Rian Johnson.

Origen: EE.UU.

Distribuidora: The Walt Disney Argentina

Duración 155 minutos