Ingram insistió en su postura en contra de la megaminería

El intendente de Trevelin, Héctor “Cano” Ingram, fue consultado por la prensa con respecto a la cuestión minera, a partir de expresiones del presidente de la Nación, Alberto Fernández y del gobernador, Mariano Arcioni, sobre la posibilidad de habilitar la actividad en la meseta central.

“Yo lo manifesté en la campaña y en el discurso de asunción, dejando nuestra postura muy clara”, enfatizó el intendente. “Vamos a sacar un documento en el cual todos los compañeros manifestamos nuestro rechazo a la minería”, agregó.

"Ante los vecinos y ante las autoridades provinciales fui muy claro”, subrayó Ingram. También señaló que “cada vez que surge el tema no hay que salir a preguntarnos a cada uno cuál es nuestra opinión. Creo que las personas de bien, cuando dan un punto de vista, es más que suficiente”.

PUNTOS DE VISTA

“El gobernador (Mariano Arcioni) sabe cuál es mi punto de vista y que es el mismo que manifestó el intendente de Esquel (Sergio Ongarato)”, respondió cuando se le consultó por las declaraciones recientes que efectuó sobre la temática el mandatario provincial.

De la misma manera, se refirió a las expresiones del presidente Fernandez. “Manifestó su opinión. Eso no significa que todos, por pertenecer a un mismo sector político, por estar en el peronismo, tengamos que tener la misma opinión. La política se trata de discutir las diferencias”, concluyó.

Las declaraciones de "Cano" fueron en el marco de la presencia del Jefe Comunal en un acto en el que la empresa Hidroeléctrica Futaleufú hizo entrega de un vehículo a la Comisaría Trevelin. Un grupo de vecinos se acercaron al lugar y finalizada la ceremonia, entablaron contacto con el intendente a quien pidieron autorización para que se instalen pasacalles, algo que fue concedido por Ingram.

DOCUMENTO

Por otra parte, las declaraciones del mandatario municipal coincidieron con la publicación de un documento que ratifica el acompañamiento a esta postura por parte del diputado provincial, Carlos Mantegna, de la presidenta del Concejo Deliberante, Valeria Tedesco, y del resto del sector político del peronismo que encabeza el actual intendente de Trevelin.

El texto del documento es el siguiente:

"En las últimas jornadas, se ha consultado con insistencia a referentes de nuestro espacio político en Trevelin, por qué posicionamiento tomaremos ante las expresiones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en torno al desarrollo de la actividad minera a gran escala en nuestra provincia, inquietud que se incrementa ante la decisión del gobernador radical de Mendoza de modificar en esa provincia cuyana la legislación que prohibía la minería metalífera a cielo abierto, y con uso de cianuro y otros contaminantes.

Entendemos que no se puede desarrollar la minería en Chubut sin que ello signifique un impacto ambiental negativo, un impacto social negativo, y el saqueo de nuestro recursos. Todo ello haría que cualquier rédito económico fuera absolutamente injustificado.

Solicitamos a los Poderes Ejecutivos Nacional y Provincial, que de una vez por todas, se ponga a Chubut a trabajar en la explotación de sus recursos agroganaderos, madereros, frutihortícolas, pesqueros y turísticos, para evitar caer presos de la trampa que propone la industria minera.

Es necesario generar condiciones de competitividad para recuperar industrias que en décadas pasadas supieron ser fuertes y generar mano de obra, como la textil o la cárnica.

Ya lo dijo el diputado provincial Carlos Mantegna: “En la campaña lo he dicho: No a la mina, y voy a mantener mi postura”.

Finalmente, queremos hacer nuestras las palabras del intendente Héctor “Cano” Ingram cuando en el discurso de asunción expresó que, en su mandato, la bandera del NO a la Mina “JAMÁS SERÁ ARRIADA”, y que “DEFENDEREMOS ESA POSICIÓN DONDE SEA, Y ANTE QUIÉN SEA”.