Ongarato: "Vamos a analizar cómo repercuten los anuncios del Gobierno en los números de Esquel"

El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a anuncio del Programa de Reestructuración del Estado realizado por Mariano Arcioni y explicado por el Ministro de Economía Oscar Antonena. El mandatario municipal sostuvo que aún no lo vieron en detalle. "Hay anuncios que son más que nada gestos simbólicos", consideró.

"No tengo los detalles en este momento, pero vamos a estar analizando si esto nos complica como Municipalidad en cuanto a la recaudación que viene desde la provincia", sostuvo Ongarato. Remarcó que durante el día de hoy se juntará con el Secretario de Coordinación y Finanzas, Matías Taccetta, para evaluar qué implicaciones tendrá en el municipio si la Legislatura provincial aprueba este proyecto.

En cuanto a la medida de fuerza efectuada por trabajadores de La Trochita esta mañana, que finalmente fue levantada al mediodía tras conversaciones entre Mariano Riquelme y autoridades provinciales, el Intendente esquelense hizo un pedido concreto: "Sabemos que hay una serie de conflictos salariales, pero le pedimos al Gobierno de la Provincia que en éste puntualmente, del cual depende mucho nuestra ciudad, se garantice el funcionamiento del tren y las condiciones que necesitan los trabajadores".

Por otra parte, Ongarato se refirió a polémica que se generó en torno a la Tarifaria 2020 que aprobó el Concejo Deliberante, ya que están gravadas las actividades nuclear y minera. "El nomenclador es del 2013 y se puso en vigencia en 2014, los concejales de hace dos gestiones trabajaron sobre este acuerdo que había entre todos los municipios y Esquel adhirió. Al hacerlo aparecen las actividades permitidas hasta ese momento en la provincia y figura la extracción de uranio, la actividad minera metalífera, la pesca marítima, todas actividades que en nuestra ciudad no se pueden dar", resaltó.

La máxima autoridad municipal dejó en claro que coincidieron con los vecinos Autoconvocados por el No a la Mina en que no es bueno "dar lugar a alguna duda". "No vamos a derogar la ordenanza, ni vetarla porque fue promulgada ya que necesitábamos poner en vigencia el Presupuesto, pero vamos a enviar un proyecto que está en elaboración donde aclararemos expresamente que este nomenclador que incluye estas actividades no significa que se puedan realizar en Esquel porque están prohibidas por otras ordenanzas vigentes", subrayó.