Montenegro: "No puede ser que la única salida siempre sea el ajuste"

En diálogo con Red43, Tomás Montenegro, Secretario General de la CTA. aseguró que las repercusiones tras el anuncio del Programa de Reestructuración del Estado para sanear las finanzas de la provincia "son todas negativas. Esto no va a resolver el déficit que tiene la provincia."

"Entendemos que es una tomada de pelo el relato que se hace como si éste fuera un Gobierno que asumió el 10 de diciembre y se encontró esta situación, intentando hacer un paralelismo con el Gobierno nacional que no tiene asidero", prosiguió el dirigente sindical. Consideró que la gestión encabezada por Arcioni no es la única responsable de la crisis provincial pero "lo es en gran parte de la situación en que nos encontramos".

Agregó que si bien el contexto nacional es grave, se agudiza en Chubut: "Nosotros en los 4 años de gestión de Macri resistimos con marchas federales y durante los últimos 2 años eso se intensificó en la provincia. Hemos denunciado el endeudamiento sin control y la entrega de nuestros recursos". Calificó las paritarias del año pasado como "positivas", pero analizó que "fueron una estafa". "El Gobierno adelantó las elecciones y al poco tiempo nos dice que no puede abordar esos compromisos", precisó.

Reclamó certezas en la fecha de pago de los sueldos y de otros saldos adeudados en diferentes sectores y advirtió: "Nosotros hemos reclamado por nuestros derechos y también hemos elaborado propuestas como la recaudación tributaria extraordinaria, pero no vimos voluntad política de tratar ese tema".

"Hay sectores que ganan millones y podrían aportar extraordinariamente a las arcas del Estado y que no sea todo un constante endeudamiento para pagar salarios. No existió voluntad del Poder Ejecutivo ni del Legislativo".

"No puede ser siempre la salida el ajuste a los trabajadores sin distribuir la riqueza de los que tienen millones y millones", continuó Montenegro, que por otro lado recordó que otro de los puntos que deben resolver con el Gobierno en educación es la infraestructura escolar. "Estamos empezando a realizar los relevamientos para chequear en qué situación se encuentran aquellas escuelas donde el año pasado hubo promesas de resolver situaciones y no se llevaron a cabo. Sabemos que en algunas se solucionaron los problemas y en otras no", explicó.

"No queremos que el ciclo lectivo 2020 nos encuentre discutiendo otra vez lo mismo que venimos discutiendo hace años", concluyó el dirigente de la CTA.

La palabra de Montenegro:

En este mismo sentido, hoy la Mesa de Unidad Sindical emitió un duro comunicado: