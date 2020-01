"El Robo del Siglo" llega al Cine Municipal Esquel

Mirá el trailer del primer gran estreno del año de cine argentino, que se podrá ver en simultáneo en todo el país y Esquel no se queda afuera.

En el Cine Municipal de Esquel ya se encuentran a la venta las entradas ($150) para el estreno de "El Robo del Siglo", una de las películas más esperadas del comienzo del año y que cuenta una historia real y recordada por los argentinos. Tiene las grandes actuaciones de Guillermo Francella, Diego Peretti ,Luis Luque Pablo Rago, Rafael, Ferro y Mariano Argento.

Se estrenará de forma simultánea hoy a las 22 en todo el país y Esquel no se queda afuera. La sinopsis de la película:

Llueve copiosamente y en la calle no hay un alma. Araujo está refugiado bajo el alero de un local cerrado. Sobre la avenida se han formado varios charcos; en ese fragmentado espejo de agua se distingue, deformado, un cartel luminoso. Araujo levanta la vista y descubre, delante suyo, la fachada del Banco Río.

Viernes 13 de enero de 2006. Los francotiradores del Grupo Halcón están a la espera de una orden. Más de tres centenares de policías diseminados por el lugar aguardan la voz de su jefe. Miguel Sileo, el negociador, deja diluir las esperanzas de que Vitette, uno de los líderes de la banda de ladrones que entró a la sucursal del Banco Río de Acassuso de señales de vida. Las pizzas que había pedido como condición se habían enfriado. El grupo Halcón recibe la orden y entra: se encuentran con loinesperado. Armas de juguete y una veintena de rehenes asustados los esperan dentro; no hay señales del grupo de ladrones. Mientras revisan a los rehenes para descubrir a los artífices del robo camuflados entre ellos, la policía va descubriendo que, más de la mitad de las cajas de seguridad fueron abiertas y vaciadas. Un cartel colgado en la bóveda anuncia con letras hechas con una lantilla “Sin armas ni rencores, en barrio de ricachones, es solo plata y no amores”. Como si fuera un acto de prestidigitación del propio Houdini, Vitette, Araujo, De La Torre, Debauza, Marciano y El Gaita han desaparecido.

Titulo Original: El Robo del Siglo (L)

Dirigida por: Ariel Winograd.

Actúan: Guillermo Francella, Diego Peretti ,Luis Luque Pablo Rago, Rafael, Ferro, Mariano Argento.

Género: Crimen | Drama.

Guión: Ariel Winograd.

Origen: Argentina.

Distribuidora: Warner Bros.

DURACIÓN: 114 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13 C/R

Además, otras dos películas están en cartelera hasta el martes 21 de enero:

Damián Duflós, Secretario de Cultura municipal, destacó que el Cine está al día con los estrenos: