Trabajadores de la legislatura continúan de paro y peligra la sesión de mañana

La medida de fuerza que sostienen los trabajadores de la Legislatura desde la semana pasada, en reclamo del pago del sueldo de diciembre que todavía no fue realizado a los trabajadores del tercer y cuarto rango, continuará hasta que sean abonados los haberes. Eso aseguró Ángel Sierra, titular del gremio APEL, y parece complicado que ocurra hoy, por lo que la sesión extraordinaria para tratar la reestructuración, prevista para mañana a las 8 en la Legislatura, corre peligro.

En diálogo con Cadena Tiempo, Sierra calificó de "caradura" a Oscar Antonena, y consideró que "es poco serio que una persona como él esté a cargo del Ministerio de Economía de una provincia". Cabe señalar que ayer, el funcionario se refirió a "mecanismos extorsivos" del sindicato para impedir el tratamiento del Plan Estructural del Estado.

“Ya no existe el escalonamiento, llevan dos meses adentro atrasados. No se extorsiona, se reclama el salario por trabajar", disparó Sierra. “Los trabajadores no van a terminar con la medida hasta que cobren sus salarios”, agregó.

Expuso que esta medida de fuerza obedece únicamente al reclamo salarial: "Nosotros no estamos en contra del gobierno ni del paquete de medidas, que a mi entender no es ni más ni menos que pedirle a Nación que tire una soga más”. “Es una realidad que se la tienen que contar a la gente. Esto es consecuencia de las malas decisiones que se tomaron tiempo atrás. Chubut está peor que Santa Cruz, porque no tiene deudas en dólares como sí lo tiene la provincia”, concluyó el sindicalista.

Foto y fuente: Jornada