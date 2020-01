Supermercados chinos en Esquel: ¿Alternativa o problema?

Los supermercados chinos se han instalado en todo el país y la ciudad de Esquel no es ajena a esa situación. Con cuatro lugares funcionando y otro por inaugurar, consiguen precios razonables por medio de masivas compras conjuntas.

Los pequeños comercios se han asociado en grandes cámaras que realizan de forma colectiva las compras, para luego sí competir entre los comercios. En estos mercados, se puede encontrar una respuesta sencilla a las compras de todos los días. Las compras más grandes, generalmente, sí se hacen en los clásicos supermercados, que los fines de semana ofrecen interesantes descuentos con tarjetas de crédito.

La diferencia en los precios, aunque en primeras marcas es notoria al entrar a los súper chinos, es que los productos tienen rebajas aún siendo más baratos que en las grandes cadenas de supermercados. Las rebajas son propias y, algunos días, lanzan ofertas en bebidas gaseosas y vinos que son esperadas, incluso por kiosqueros.

Ahora, en la ciudad de Esquel, ¿cómo repercute el funcionamiento de estas cadenas de supermercados?... En varias ocasiones, la Cámara de Comercio se ha expresado al respecto, con declaraciones y hasta con reuniones.

Desde la cámara, en su momento solicitaron que los supermercados chinos cuenten con las mismas habilitaciones y el Posnet, para estar en las mismas condiciones que los demás comercios. Según las declaraciones, no se oponen a que nadie instale un nuevo supermercado ni a que haya mejores ofertas, pero sí se oponen a "que trabajen distinto a los demás comercios de Esquel".

Agregaron que los pequeños comerciantes han hecho denuncias en la Cámara sobre que, en estos establecimientos, a veces hay mercadería que no está en condiciones y que no cumplen con algunas normativas generales para la actividad comercial.

"Para nosotros es una competencia desleal cuando realmente no cumplen con las obligaciones que tienen los comercios en general".

Miguel Álvarez, por su parte, dijo que hay que tener la visión de lo que pasa en el resto del país. Expresó que, en este tipo de supermercados, a veces quienes administran no tienen los documentos necesarios y hay "problemas de higiene", pero "lo más grave es que no sabés cuántos son: pueden ser 5 como pueden ser 25, entonces no generan un solo puesto de trabajo".

Sin lugar a dudas, en Esquel, se dividen las posturas y opiniones acerca de distintos temas. La llegada de los supermercados chinos es uno de ellos. Hay quienes lo toman como una alternativa económica ante la situación actual; hay otros que aseguran que son un problema para los pequeños comerciantes.