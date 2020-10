Por un reclamo de empleados legislativos, la sesión virtual que se estaba desarrollando esta mañana fue suspendida. El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Sastre, estaba tomando contacto online con los diputados desde el edificio de la Legislatura cuando un grupo de trabajadores se colocó en la puerta de su oficina con bombos.

El ruido ensordecedor llevó a que la sesión sea levantada. Sin embargo, la discusión no terminó ahí porque desde los bloques opositores criticaron la suspensión de la actividad.

Adriana Casanovas, presidenta de la bancada del PJ, y Manuel Pagliaroni, de Juntos por el Cambio, firmaron una nota conjunta en la que sostuvieron que Sastre lo decidió sin consultar. "El reglamento orgánico de esta Legislatura no otorga al Presidente la facultad de dar por finalizada una sesión sin antes poner a consideración del cuerpo dicha circunstancia", señala el documento.

Marca además que no se puede naturalizar "que el Poder Legislativo no funcione". "Esto no sucede en ninguna otra Provincia, no sucede en el ámbito nacional, naturalizarlo sería no menos que reconocernos incapaces de llevar adelante nuestra función", agregaron.

Plantearon que Sastre "carece de facultades para suspender una sesión de manera unilateral" y por lo tanto la convocatoria "continúa vigente". En este contexto, solicitaron ser informados del horario de reanudación de la misma.