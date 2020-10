En diálogo con Red43, el Jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, destacó la iniciativa de la seccional Segunda de Esquel de implementar la comisaría móvil, con el objetivo de acercarse a los vecinos de los barrios.

"Todo lo que sea innovador en aras de satisfacer los requerimientos del ciudadano me parece muy bien", sostuvo Gómez. El Comisario General destaco que "estos procedimientos que son innovadores hablan a las claras de que no estamos acartonados en las filas policiales a distintos procederes. Innovar, modificar, cambiar paradigmas de trabajo no está mal y lo apoyamos".

En este sentido, Gómez reveló: "Se viene realizando en otras jurisdicciones, por ejemplo en barrios complejos de Trelew tenemos una modalidad móvil de atención y cercanía al vecino". "Estamos haciendo un trabajo mancomunado con la Policía Comunitaria en sectores complejos de Puerto Madryn, Rawson y Trelew donde estamos con el planteo de una policía de proximidad que busca dar respuestas a distintas situaciones que ponen en crisis la seguridad", indicó.

El Jefe de la Policía del Chubut explicó que que hacen relevamientos y establecen indicadores de distintos aspectos delictuales. "La intención es anticiparnos, acercar herramientas que de algún modo puedan evitar situaciones de índole mayor", precisó.