El concejal del bloque Cambiemos, Diego Austin, generó cierta polémica el jueves pasado en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel tras referirse a Juan Domingo Perón; luego de haber sido criticado por una publicación también referida al expresidente de la Nación.

A raíz de lo acontecido, la concejal María Martínez del Frente Vecinal Esquel envió una nota para reunirse en concejo en Comisión y analizar la situación de Austin, que podría ser sancionado por su conducta.

"Los dichos del concejal Austin han perturbado mucho a la comunidad y han herido a muchas personas. Ha dejado al Concejo Deliberante en un lugar que no es en el que quiero estar. La institucionalidad y el respeto de este lugar, los primeros que tenemos que respetarlo somos los concejales y Austin ha faltado ampliamente en esto con todos sus dichos", expresó Martínez.

Además, sobre una posible sanción, agregó: "Tenemos un reglamento interno que nos da herramientas para ver qué decisiones toma el concejo en pleno. Si es una sanción lo determinaremos haciendo honor a la democracia, como el concejal Austin dice que sus dichos son amparados en la democracia y que cualquiera puede decir lo que quiera. No un concejal y no en ese ámbito. Fundamentalmente, lo que más me preocupa es el odio que demuestra al expresarse y un odio que no nos hace bien a nadie e incita a la ciudadanía a sumarse a esas expresiones. Me parece terrible lo que ha hecho y me parece que el concejo tiene que reunirse, evaluar esto, tomar una decisión y que esto no vuelva ocurrir".

Por otra parte, la concejal del Frente Vecinal comentó que hubo un grupo de vecinos del barrio Lennart Englund que se acercaron a pedir la renuncia de Austin.