Viviana Moreno, integrante del grupo de vecinos autoconvocados por el No a la Mina, realizó hoy un fuerte pedido a las autoridades provinciales y nacionales. Tras anunciar que enviaron la segunda iniciativa popular con más de 30 mil firmas, se emocionó al pedir que la lucha que sostienen sea escuchada.

"Tuvimos que sufrir todas las dificultades, desde el clima, la criminalización de la protesta, la crisis provincial, y en este contexto se demostró que el pueblo defiende al pueblo y nuestros representantes no son nuestros verdaderos representantes", sostuvo. "Les decimos a los legisladores: o se ponen de nuestro lado o nos traicionan, ellos saben que en sus manos está el futuro de la provincia", enfatizó.

"Hace 18 años que estamos luchando incansablemente y esta iniciativa popular tuvo que ver con miles de personas en toda la provincia más allá del frío, de las heladas transitando las calles. El grupo de promotoras estuvo en las calles de Esquel más de tres meses".

Consideró que "no merecemos los representantes que tenemos, somos mejores que los representantes que tenemos". "No defienden la provincia, están rifando este territorio que nosotros aunados, todas las asambleas, lo vamos a defender y poner el cuerpo como lo hicimos hasta ahora", sostuvo.

"La megaminería es símbolo de saqueo y contaminación. Lo sabe cualquier persona e incluso los pro mineros. Los vecinos de Gastre nos dicen que no saben qué hacer con el plomo que se va a desparramar", añadió Moreno. "La gente de la meseta quiere otro tipo de vida, quiere su ganado, estar en un ambiente sano. Aparece que ellos quieren la minería, pero no, ellos necesitan alternativas para poder comer. No es la megaminería y el gobierno nacional y provincial se la ofrecen única opción", afirmó.

"En la desesperación van a aceptar esto sin medir las terribles consecuencias para su vida".

Para la vecina esquelense "nos llevaron a esta crisis para que agarremos esto como única salida, pero no vamos a cambiar el salario por megaminería".

Por último, reveló: "El gobierno está preparando todo para lanzar esto probablemente mañana. Nación nombra como coordinador de la agrupación federal minera al ministro de Hidrocarburos Chubut (Martín Cerdá), donde no existe megaminería". "Es una burla al pueblo de Chubut. Tienen todo preparado pero no los vamos a dejar pasar, eso que lo tengan claro", cerró.