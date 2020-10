Trabajadores viales se acercaron al Centro Cultural Esquel Melipal y abordaron al intendente, Sergio Ongarato, para pedirle, respaldo en su reclamo, gestiones y consultarle si ha conversado con autoridades provinciales tras los anuncios realizados hace algunas semanas por Mariano Arcioni en materia salarial.

En un respetuoso intercambio, Juan Chaura le explicó al mandatario municipal que "dentro de las actividades decidimos venir a verlo para ver alguna acción que pueda realizar". Ongarato respondió las diferentes inquietudes y sostuvo: "Nos hemos comunicado días atrás (con Chaura), sé de la situación. Soy hijo de un vial y sé lo que es el trabajo de los viales, lo duro que es y las complicaciones que están pasando".

"Yo lo que más miro y con preocupación es lo que están pasando trabajadores estatales en Esquel. Llamados he tenido muchos con diputados, ministros, pidiendo siempre que regularicen lo antes posible la situación", expresó el intendente. "Yo no veo una solución en esto y lo veo con mucha preocupación. No sabemos si va a haber un mejoramiento a partir de estos 5 mil millones (que ingresarán de Nación)", expuso.

Consideró que "para pagar los gastos corrientes uno no puede pedir prestado. Uno pide un préstamo, se endeuda, para hacer una obra o algo que quede en la sociedad". "No coincidimos en esto con el gobernador y algunos funcionarios provinciales. A nosotros nos alcanza para pagar a los municipales con el dinero de los contribuyentes", afirmó la máxima autoridad del municipio esquelense.

"Para hacer obras pedimos plata sabiendo que la podemos devolver. Lo mismo tiene que pasar en la provincia".

"Chubut es una de la provincia más ricas del país. No se explica cómo llegamos a esta situación. Tiene que ser relativamente fácil pero hay que hacer las cosas bien y no sabemos si se están haciendo", recalcó Ongarato. En el mismo sentido, remarcó: "Cuando empezaron los problemas económicos en la provincia empezaron en la ciudad. Al no saber los provinciales cuándo van a cobrar, restringen el gasto al máximo". Recordó que han tenido que asistir a trabajadores estatales desde el área de Desarrollo Social a raíz de esta difícil realidad.

Chaura pidió alguna proyección de cara al comienzo del año próximo, pero el mandatario municipal aclaró: "No podemos hacer ninguna proyección desde aquí sobre lo que va a pasar en enero o febrero. No sé que va a pasar con los dos y medio o tres sueldos que les están debiendo". Al respecto, sostuvo: "La última noticia que yo tuve es que iban a pagar en cuotas los sueldos adeudados y no tuve respuestas sobre si se iban a volver a atrasar. La respuesta no la conozco porque no es decisión de la Municipalidad".