Guardapescas de toda la región se encuentran de paro hasta el lunes inclusive en reclamo por los salarios adeudados. Los dos gremios que los nuclean, ATE y SUTAP, se unieron en la medida de fuerza que tiene un importante nivel de acatamiento, según indico Fernando Vargas, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado.

Remarcó que hicieron asambleas en "Epuyén, Lago Puelo, Maitén y El Hoyo", además de en Esquel y Trevelin. La gran mayoría de trabajadores estuvo de acuerdo con el paro.

Fernando Vargas

"Como los guardapescas trabajamos sábado y domingo y los paros en general son hasta los viernes, pedimos que se declare del viernes al lunes inclusive y el martes volveremos a reunirnos para ver cómo seguimos", señaló Vargas. Explicó que el "el reclamo es por los dos sueldos que nos adeudan, además nos debían un aumento del 50% de diciembre del año pasado, en febrero se hizo la orden de pago, pero no se aplicó a las cajas de ahorro".

Con respecto al aumento que no les fue abonado, Vargas sostuvo que se reunieron con el ministro de Economía en marzo: "Dijo que esperáramos a que entren fondos, pero ya hemos sido demasiado pacientes y los compañeros que yo represento no dan más económicamente, tienen sus gastos como todas las familias".

"Estamos muy cerca de la apertura de temporada y el martes vamos a resolver cómo continuamos. Nosotros sabemos que hay un nuevo secretario que asumió hace un mes, pero ya veníamos dialogando con el anterior sin tener respuesta", subrayó. "Le queremos dar un aire para que se acomode pero también queremos que nos atienda lo más rápido posible. Se acerca diciembre y no queremos que se junte con el otro medio aguinaldo porque vemos que es muy complicada la situación económica de la provincia", consideró.

Por último, Vargas aseguró que no confían en los anuncios sobre el fin del pago escalonado: "En febrero nos dijeron que en marzo nos pagaban el aumento y tenemos el número de orden de pago, esperamos marzo, abril, mayo, junio, nos cansamos. No nos cumplieron y ahora no creemos". "Sería un aliciente que nos dijeran cómo se va a pagar y no llegar a diciembre o a la apertura de temporada con los guardapescas de paro", sostuvo.