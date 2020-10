15 pediatras, que representan el 90% de todos los que hay en Esquel y Trevelin, denunciaron que por decisión del Círculo Médico no pueden trabajar en clínicas. Esto trae graves problemáticas.

"Va en detrimento de pediatras y colegas, que dependen de nosotros para otras tareas, en especial los partos. Se ve muy comprometida la situación", afirmaron. "Fuimos notificados ayer que desde el día de hoy no podemos atender porque no nos dejan, no porque no queramos", revelaron.

Aseguraron que están "muy preocupados, no podemos asegurar el buen desenvolvimiento de los partos en las clínicas porque solo queda el 10% de los pediatras". Si bien el de los partos es "el hecho más angustiante" aseguraron que prácticamente "no hay atención pediátrica en ningún centro porque están cortadas todas las obras sociales, también por decisión del Círculo Médico".

La medida afecta a todas las obras sociales, excepto SEROS. Relataron que el conflicto tiene larga data: "Hace 2 años comenzó la problemática, hablamos de nuestros honorarios bajos y el deterioro progresivo de los mismos". "Otras regiones de la provincia lograron aumentos acordes a lo que establece la Confederación Médica Argentina, nosotros no pero también hay impedimento para conversar con las obras sociales", contaron.

"Hoy la diferencia es que ya se compromete a la sociedad, no lo podemos permitir. Hay un abuso de poder, una medida extorsiva que no es la primera".

"El Hospital tiene una pandemia, tiene problemáticas mucho más importantes e implica sobrecargarlo más", consideraron los profesionales. Además, hicieron hincapié en que la medida también afecta a otros médicos, como cardiólogos y endocrinólogos infantiles.