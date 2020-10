Conflicto con un trabajador en La Zeta: "Tenemos a una persona usurpando y avalada por la justicia"

El secretario de Ambiente de la Municipalidad de Esquel, Daniel Hollmann, habló sobre la particular situación que tienen con un empleado municipal en La Zeta, que se niega a devolver una propiedad del municipio que le otorgaron para que cumpla el rol de cuidador.

"Venimos planificando diferentes actividades para ver cuál es el rumbo que le vamos a dar a la Laguna. La zona donde vive esta persona planeamos destinarla a un área de acampe o que pueda ser destinada a algún club", explicó. En este sentido, solicitaron al trabajador que restituya la vivienda pero "él hizo una presentación a la justicia que le dio la razón diciendo que no podíamos innovar las condiciones tanto laborales como habitacionales de esta persona, que en el medio teníamos que tratar de negociar cómo íbamos a seguir".

Hollmann indicó que tras algunas reuniones "no nos pudimos poner de acuerdo". "Nos solicitaba que a cambio de dejar la casa le demos un domicilio en Esquel, cosa que es inviable porque la Municipalidad no puede satisfacer esa demanda para los empleados", señaló. De todas formas, aseguró que le ofrecieron ayuda para llevar adelante los trámites habituales en el IPV.

"Avalado por la justicia, no nos quiere restituir el domicilio"

"Estamos viendo cómo resolverlo porque consideramos que a ese sector de la Laguna es donde llegan habitualmente los vecinos y los turistas. Hoy la Municipalidad no lo puede utilizar porque se esta utilizando como un predio privado", lamentó el funcionario, que insistió en la búsqueda de que "todos los lugares de la Reserva puedan ser utilizados y disfrutados por los vecinos y turistas".

Dejó en claro que la casa es propiedad municipal y se le otorgó "para cumplir las funciones de cuidador, no para satisfacer una necesidad habitacional de él. Para nosotros siempre estuvo claro que si él estaba en ese domicilio es para cumplir una función". A esto añadió que que hay reclamos sobre el mal cumplimiento de sus tareas asignadas: "Lo que más nos preocupa es que no podemos realizar las actividades que queremos porque tenemos una persona que casi está usurpando el lugar, no lo quiere devolver".

No hay contrato, pero destacó: "Esa vivienda fue construida para que quien esté como cuidador pueda desempeñar sus funciones, dentro del arreglo es darle la vivienda para que pueda cumplir las funciones estando en el lugar". En este contexto, aseveró que el cuidador actual "hace más de un año que no está cumpliendo con las cosas que nosotros le solicitamos y usa el predio como si fuera personal, tiene animales, lo usa como un predio privado".

"No queremos cambiarle las condiciones laborales, queremos que siga trabajando en La Zeta pero sumándose a las cuadrillas y sin tener domicilio arriba".

"Espero que sea una negociación y no un desalojo. Si se indica, es la forma, lamentablemente esta persona creo que no tiene muy claro lo que hace a su desarrollo laboral", consideró Hollmann. Por último, reconoció que "cambió la bandera Argentina por la Mapuche. Tampoco quiero generar un conflicto con la comunidad Mapuche porque no es una discusión que hoy tenemos, podría ser una bandera de cualquier país".