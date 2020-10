Alda Araneda reclama desde 2008 por una carbonera a cielo abierto que le provoca innumerables complicaciones y le llena de polvillo su domicilio, en O'Higgins al 1100. "Hace 12 años que estoy viviendo este calvario", sostuvo en diálogo con Red43.

Ella es jubilada de salud, por lo que conoce de los problemas que los residuos del carbón pueden traer, pero además se asesoró. "Es una cuestión de salud, yo tuve una charla con el doctor Biondo (epidemiólogo del Área Programática) que me dijo que esto es tóxico, cancerígeno", comentó.

"Yo estoy muy mal, ¿Quién me paga lo que es mampostería, madera? Yo lo he hecho todo a pulmón, soy jubilada de salud, tengo 43 años de servicio".

"Esto es peor que la pandemia, acá no hay negocio, te agarró los pulmones y te fuiste", insistió Alda. "Biondo me dijo que a cualquiera le puede pasar lo que le pasó a mi conejito, que de un sábado a un domingo se murió. La veterinaria me dijo que eso era por algo tóxico y estaban los 2 pulmones con cavernas (agujeros)", agregó.

Sostuvo que sus vecinos "son dañinos, no se puede dialogar con esta gente, pero yo no les echo la culpa. La responsabilidad es del municipio que le dio la habilitación comercial, los matafuegos por si había un siniestro. Yo no tengo por qué poner un abogado si le dieron la habilitación, no se la robó". También han tenido problemas porque denuncia que utilizaron parte de la medianera sin su autorización.

Además de hacer los reclamos correspondientes en el HCD con sus distintas conformaciones y en el municipio, tanto en la gestión de Rafael Williams como en la actual de Sergio Ongarato, no tuvo respuesta. Aseguró que lo fue a ver al intendente y la derivó con el área de Ambiente, pero tampoco se solucionó: "No me queda otra que darlo a conocer, lo lamento por el señor Ongarato porque la gente que está alrededor de él no toma medidas".

El listado de la gran cantidad de reclamos de Alda:

En mayo de 2018, Alda Araneda también hizo pública esta situación en Red43: