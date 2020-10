Si bien restan unos días para que el manto multicolor se luzca en todo su esplendor, y como un gesto de fe y esperanza en que la temporada de verano será mucho mejor a lo ocurrido en el invierno, donde la actividad fue nula, el sector turístico de Trevelin inauguró hoy la temporada de tulipanes 2020.

La sencilla ceremonia fue encabezada por el intendente Héctor Ingram, quien acompañó al propietario del campo de tulipanes con un mensaje en el que se refirió al duro momento que atraviesa el sector y pidió por una apertura para lo que se ha denominado paseos recreativos comarcales, como una herramienta para morigerar los efectos que la pandemia de covid-19 generó sobre la industria del turismo.



A SEGUIRLA REMANDO

Ledezma, al hacer uso de la palabra, valoró el acompañamiento que tuvo este año de parte del Estado Municipal, poniendo como un ejemplo de ello, el préstamo de una carpa para eventos que permanecerá en el campo de tulipanes, “para el caso de los días de mal clima”.

También tuvo palabras de reconocimiento hacia el productor Mervin Evans, a quien lo consideró como un pionero del turismo rural. “Cuando el me hablaba de turismo rural yo le decía que no había turistas, Y el me contestaba “ahora no hay”. Hoy, públicamente se lo debo reconocer”.

Fue cuando se expresó a sus pares productores y prestadores de servicios turísticos, “yo, hasta ahora, nunca me había dado cuenta de lo sensible que es el sector”, en obvia referencia a los efectos de la pandemia de covid-19 sobre el turismo, aunque se expresó con fe respecto al futuro inmediato e invitó, “a seguirla remando”.



A su turno, el intendente Héctor Ingram le expresó a Ledesma sus deseos de que sea una temporada exitosa. Previo a ello, reclamó, “que se dé la apertura comarcal. Es algo que venimos pidiendo junto al intendente Ongarato y otros intendentes como aquí el intendente Pol Huisman. Para que, respetando los protocolos, los vecinos desde Río Pico hasta Lago Puelo, se pueda dar un movimiento que permita trabajar al sector de los prestadores turísticos”.

Sobre los tulipanes, Ingram recordó, “una frase que me dijo una vez Sergio Rodriguez en los viñedos. Que cuando el vendía una botella de vino a un turista, estaba “vendiendo” Trevelin. Lo mismo ocurre con los tulipanes y otros productos y servicios que tenemos para ofrecer al turista”.

La apertura de la temporada 2020 contó con la presencia del diputado Provincial Carlos Mantegna, el intendente de El Hoyo Pol Huisman, la presidente del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, Valeria Tedesco acompañada de los concejales Claudia Garitano, Emilia Mendez, Jorge Rocha, Marisol Zalazar, Carlos Ríos, Mirna Pugh y Santiago González.



Ingram estuvo acompañado de los secretarios Silvia Salazar (Coordinación); Alberto Cleri (Gobierno); Juan Peralta (Turismo); Rosana González (Desarrollo Social); y Pablo Bustos (Obras Públicas).

En representación del Gobierno Provincial, asistieron José Luis Pérez, director de Pesca Continental; Luis María Aguirre, Gerente General del IAS; y Claudia Vermudez, de la Dirección de Defensa Civil.

También acompañaron a Juan Carlos Ledezma en la inauguración, el secretario de Turismo de Esquel, Gustavo Simieli, el jefe del Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional, Comandante Leandro Cueto e integrantes de la Cámara de Turismo de Trevelin, Nancy Lema; César Carri; Cristina Corte, entre otros vecinos, prestadores y productores de la zona