Ayer los números del parte provincial sobre el coronavirus alarmaron en Trelew, que tuvo más contagios que Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, las dos ciudades más golpeadas por la pandemia. La localidad valletana registró 150 casos este jueves.

Desde la Plaza Independencia, Martín Berrade informó para Red43 cuál es el estado de situación actual. Cabe recordar que en Trelew ya está funcionando el Plan Detectar, que dentro de pocos días iniciará en Esquel.

Las camas de terapia intensiva están ocupadas prácticamente en su totalidad. Esto genera una importante alarma porque temen un colapso como el que ocurrió tiempo atrás en Comodoro Rivadavia.

Trelew decidió no adherir al decreto provincial que establece la posibilidad de salir a la calle en determinados días según la terminación del DNI en las ciudades con circulación viral sostenida. Fue por entender que la ciudadanía en general está cansada de ciertas restricciones: apelan a la responsabilidad individual. Por lo que se observa en las calles, hay una gran mayoría de vecinos que respetan las medidas de prevención.

Esto no implica que no existan controles para evitar aglomeraciones y en las inmediaciones de la Plaza Independencia existe presencia de personal policial para evitar que las personas que transitan por la zona permanezcan en el lugar o advertirles si no tienen tapabocas.

Un taxista de una parada ubicada en la Plaza, explicó en diálogo con Red43 que están trabajando con la totalidad de los autos (23), pero el trabajo cayó un 70-80%, con el no menor aliciente de que en la ciudad no está circulando el transporte urbano. Además en cada auto no pueden llevar a más de dos pasajeros.

Betina, una feriante que arma y vende muñecos habló de su situación personal. En su caso, aseguró que la venta "va bastante bien porque los títeres son un buen recurso para hacer otra cosa que no sea con pantallas". "Siempre tratamos de tener una reserva económica y siempre se acerca alguna docente con alguna necesidad", señaló.

Por otra parte, la semana que viene se incorporará personal de salud para reforzar al Hospital Margara: habrá 14 nuevos enfermeros, 5 de ellos que se sumarán desde la Ciudad de Buenos Aires. También agregarán 3 camas de terapia intensiva.