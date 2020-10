El reclamo de justicia por la muerte de Lorenzo Rossi tras ser atropellado por una motocicleta conducida por un menor que transitaba a excesiva velocidad, el 24 de diciembre de 2017, no se detiene. Luego de que la instancia penal no tuviera la condena esperada, hubo una sentencia favorable en el juicio civil.

"Estamos acá más que nada para dar este pedido de justicia. Vamos a ver si con este segundo paso que es el juicio civil podemos conseguir algo de justicia como no tuvimos en el juicio penal", manifestó Rocío Esteban, madre de Lorenzo que se ha involucrado desde aquel entonces en la concientización para una conducción responsable y fundó la organización 'Estrellas Amarillas'. "En el juicio penal sufrimos mucho dolor, una falta de respeto enorme hacia nuestra familia. Los jueces no supieron dar una buena sentencia. Esto hasta que no te pasa no se entiende, causó muchísimo dolor porque hoy esa persona está libre, no fue sancionada", remarcó Rocío.

"El juicio civil es la última instancia en la que estamos tratando de poder hacer un poco de justicia".

Con mucha emoción, Rocío destacó que "Lorenzo nos dejó un montón de cosas. Es emocionante la fuerza que él me da para poder seguir. Tenemos muchas ideas y proyectos para poder concretar. Lorenzo me está dejando algo y tengo que ser fuerte para poder enfrentarlo". "El juicio civil es una chance más para poder hacer justicia porque estas cosas no se tienen que dejar pasar. Discutir el valor de la vida humana es horrible, sobre todo de un hijo porque no se recupera".

"La sentencia de la jueza fue favorable para nosotros, no voy a decir que estoy contenta pero al menos hay una esperanza de que se pueda hacer justicia en algo. Ella vio la parte humana", agregó Esteban. Recordó que el joven que atropelló a Lorenzo "cumplió la mayoría de edad a los 6 meses del accidente, se lo condenó como menor de edad pero ya era mayor".

"Con el papá de Lorenzo estábamos recordándolo ayer, el tiempo para nosotros no pasa. El resto crece y la vida sigue, y nosotros seguimos en ese día y es muy difícil. Tratamos de pensar en positivo y que estos 3 años no sean en vano, fueron muchos años para mí pero a la vez no es nada".

Por su parte, el abogado Ricardo Gerosa Lewis explicó las implicancias de la sentencia civil favorable y también dejó una crítica al valor que tiene una vida para la justicia esquelense. "Yo no participé en la parte penal, en lo civil ayer obtuvimos una sentencia favorable en la cual en primera instancia se condenó al protagonista del accidente y lo más importante de punto de vista técnico fue que hubo una condena al seguro, que había argumentado que no tenía que pagar porque la persona que atropelló a Lorenzo no tenía carnet de conductor", comenzó el letrado. "Nosotros eso lo discutimos, pensamos que es una falta administrativa, que son cláusulas predispuestas en los contratos de seguros que uno pude firmar o no y no las puede discutir. Si todos tenemos que pagar un seguro obligatorio es lógico que responda cuando hay un accidente vial", argumentó el doctor Gerosa Lewis.

"La sentencia salió ayer, fue favorable e hizo lugar a una indemnización de daños y perjuicios que pedimos. La familia me pidió no decir montos, que igual consideramos que son pocos", apuntó el abogado. En este punto fue crítico: "Los fallos llegan a la Cámara de Apelaciones y dan el valor vida de un millón de pesos. Estamos hablando de menos de 5 mil dólares, si una vida vale eso la estamos desvalorizando bastante, está muy desvalorizada la vida en Esquel. No hay parámetros válidos para establecer el valor".

De todas maneras, el fallo favorable fue marcado por Rocío Esteban como una esperanza de que exista algo de justicia por la muerte de Lorenzo Rossi.