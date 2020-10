Durante la realización de una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, el edil de Cambiemos, Diego Austin, utilizó la denominada Hora de Preferencia para referirse -en el marco de un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón- al expresidente de Argentina.

Previamente, leyó una cita de la filósofa y escritora Ayn Rand y aseguró que "todos tenemos memoria y es muy interesante leer libros de historia".

"Cuando uno toma posturas o tiene ideologías, se hace cargo. Yo me hago cargo; entre tantas cosas que aprendí en la vida, me di cuenta que escuchar a los mayores engrandece", continuó el concejal y a partir de allí, fue cuando comenzó a referirse a Juan Domingo Perón, con algunos calificativos que dejaron repercusiones entre los propios ediles y la sociedad en general:

"Quien es un líder para muchos, para mi es despreciable. Ese mismo líder encarceló a mi abuelo en el año 1955, siete meses bajo tortura... ¿Por qué?, porque no pudo comprar gomas para su camión porque no tenía el carnet de afiliación, en una 'democracia'".

En este sentido, continuó: "es muy fácil hablar de líderes a lo lejos sin saber que esos líderes fueron represores que castigaron al pueblo".

Seguidamente, asoció aquella época a "cómo estamos hoy", asegurando que el actual, "es el peor gobierno que tenido la provincia del Chubut".

"Me tocó acompañar el reclamo de estatales. Yo no avalo un corte de ruta, pero los trabajadores no cobran hace tres meses"

Por último, mostró preocupación por la economía de la ciudad de Esquel y aseguró que "moriré de pie con mis valores".