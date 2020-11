El intendente de Trevelin, Héctor "Cano" Ingram, se refirió al deceso de una mujer de 89 años del pueblo del molino por Covid-19 que ocurrió el viernes pasado. Según se informó, el contagio fue en el Hospital de Esquel, al que había asistido para atenderse por otras patologías

"La verdad que muy triste por lo sucedido, me comuniqué el viernes con uno de sus familiares para saludarlo. El director del hospital ha sido muy claro en sus apreciaciones", sostuvo Ingram. "Estas cuestiones a nadie le gustan y deben llevar a la reflexión del tema de la prevención y los cuidados. Más allá de lo sucedido nos tiene que servir para que no vuelva a pasar", consideró.

Por otra parte, dejó en claro que la aparición de contagios en Esquel no debería ser un problema para la circulación entre localidades. "Los casos que se están dando estaban aislados, controlados y de no suscitarse nada distinto a lo que viene pasando me parece que no es necesario".

"Los controles los debemos hacer cada uno más allá de que hoy a nosotros nos toca como municipio ir marcando las medidas de prevención. Hay que insistir mucho en la responsabilidad, hay que apelar a vecinos y vecinas con los cuidados para que este virus no siga avanzando", evaluó el intendente de Trevelin.