El diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igon, habló sobre el escrache que sufrió en su domicilio el viernes en el marco de la manifestación de vecinos que salieron a las calles luego de declaraciones del gobernador, Mariano Arcioni, sobre la intención de habilitar la minería en Chubut.

"Se dio una situación bastante violenta, desagradable, donde mis hijos no la pasaron para nada bien. Me sorprendió porque históricamente yo sostuve una posición que jamás cambié. Hemos dado las discusiones en los lugares más duros porque entiendo que me toca por la responsabilidad institucional que uno tiene, pero bajo ningún punto de vista uno puede avalar lo que ocurrió", aseguró Igon. "En ese sentido también vaya mi solidaridad con Rafael Williams y su familia que le pasó exactamente lo mismo", agregó.

El legislador nacional se mostró preocupado por "algunas caras" que vio en la protesta. "De algunos no me sorprendía por el posicionamiento político que tienen que creen que eso es una metodología que sirve, pero sí me preocupó ver caras como la de un excandidato a intendente y que fue concejal como Flavio Romano", opinó Igon. Aseguró que "él (Romano) tiene una responsabilidad frente a la sociedad porque es referente de un sector político". "También me pareció doloroso ver compañeros están dentro de las nuevas listas de congresales del PJ", indicó.

"Yo estoy dispuesto siempre a hablar y contar lo que se viene haciendo, pero no de esta manera. No puede ser que cuando algo no gusta pasen estas cosas, se rompa la Legislatura o se prenda fuego la Casa de Gobierno. Es momento de charlar y saber que estamos todos juntos peleando por una misma causa desde distintos lugares", expresó Santiago Igon en diálogo con Red43. En el mismo sentido, remarcó: "Que yo sea un nexo o un diputado nacional no significa que tenga que estar de acuerdo en todo. En su momento el presidente habló del tema particularmente con la provincia de Chubut y fui muy claro".

"Todo el arco político de todos los espacios entiende que la minería no es la solución. 40 o 50 personas por más enojadas que estén no se pueden arrogar el 82%".

Afirmó que para oponerse al desarrollo de la megaminería "el argumento no tiene que ver solamente con una cuestión ambiental: también es social y económico". "Hoy en el Congreso nacional estamos dando una pelea fuerte por los recursos naturales, entendemos que hay que cuidar los bosques nativos y el agua de una manera muy particular", apuntó el diputado.

Dejó en claro además que los legisladores nacionales están "alineados con lo que pretende el pueblo de Chubut" y consideró: "Me parece que los provinciales también, sobre todo el bloque del Frente de Todos que ya salió a manifestarse y no quedan dudas de que son tajantes con todo esto. Eso se lo debemos a la responsabilidad del bloque y a la participación de Carlos Mantegna, Rafael Williams y el resto de los legisladores de la zona". "La pelea final está dentro de la Legislatura y hoy hay un posicionamiento más que marcado de que la minería no tenga su consecuencia en la provincia, pero sí articulemos otro tipo de desarrollos productivos en la Meseta, la Comarca y la Cordillera", subrayó.